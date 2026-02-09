爆高市早苗壓倒性大勝關鍵 蔡正元預言賴清德下一步：國民黨要小心了

日本眾議院改選​昨（8）日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過三分之二的席次。對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》分析，這場勝利象徵日本年輕人與女性選民的結構性轉向，他也預言，總統賴清德未來極可能化身「台版高市早苗」，採取更刺激、更激進的民族主義戰法，示警國民黨在年底大選必須極度小心。

​日本國會眾議院在新任首相高市早苗主導下提前改選，據官方估計，在8日正式選舉日之前便有26.1%的選民提前投票，創日本全國性選舉新高。東京多地8日一早被白雪覆蓋，但仍有眾多選民出門投票。晚間開票不久後，便確定自民黨可在465席的眾院單獨過半，最終達到突破三分之二席次所需的310席，這不僅是戰後日本單一政黨在眾議院的最大勝利，更是自民黨在1955年創黨以來的最高紀錄。

對此，蔡正元表示，日本這一次婦女跑出來支持高市早苗，有他的歷史性結構原因，因為日本女性覺得高市早苗幫她們出一口氣；年輕人跑出來，是因為年輕人右派化，跟台灣年輕的台獨化是一樣傾向。在日本版的右派化，他們想要變成一個軍事上強大的國家；但未來一定會付出代價，而在這個過程裡面，會使得任何一個主張把日本建設為軍事強權的政府獲得很龐大的權利。

蔡正元更直言，賴清德一定會從這中間取得養份，高市早苗給人家的印象是她敢抗中、為自衛隊正名、她敢再武裝，都擺明了，甚至於提到要廢除無核三原則，當然會激起民族主義。現在賴清德除了這一招，還有別的招？

蔡正元預言，賴清德下一次選舉可能成為「台版高市早苗」，丟出來的東西可能更刺激。高市早苗這一次夠刺激，每個競選活動、每個競選花招，已經跳脫傳統的做法，所以今年年底選舉，國民黨要小心。

