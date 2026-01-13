爆高雄基層最怕賴瑞隆 李明璇：最愛施壓逼迫里長站隊

國民黨前發言人李明璇指控，民進黨立委賴瑞隆愛用施壓逼迫基層里長站隊。 圖：孫家銘/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立委賴瑞隆在 2026 高雄市長民進黨內初選勝出，確定將獲得民進黨提名，過去做為競選對手的國民黨前發言人李明璇今（13）日則指，賴瑞隆自稱是「藍營最怕的人」，這句話錯了，賴瑞隆是高雄基層最怕的人。李明璇更指控，賴瑞隆最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的政治假象。

對於民進黨高雄市長初選結果。李明璇表示，她並不意外，果然完全照「新潮流」的劇本走，她想誠懇提醒國民黨高雄市長提名人柯志恩，千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。

李明璇直指，賴瑞隆最擅長的從來不是傾聽，他最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的政治假象。在強大的體制壓力下，基層往往沒有選擇的空間。當年她在立委（高雄第八選區）選戰期間，很多場子、現場的真實反應、民眾的熱情，其實誰更受歡迎，大家心裡都很清楚，只是基層承受的壓力，外界往往看不見。上面一聲令下，基層沒人敢吭聲，為了生計生命，被迫繼續支持民進黨。

李明璇因此稱，她衷心期待，柯志恩能成為讓高雄基層不必再低頭、不必再被迫表態的那一道光，也成為讓高雄市民重新相信「政治可以溫柔而堅定」的力量，她更希望高雄人能體會，真正的民主是「選人不選黨」，讓能力、良心、與是否真正為高雄付出，成為唯一的評分標準，不被動員牽著走、不被壓力左右，把選票還給自己。

如今轉而投入爭取台北市議員（松山區、信義區）選舉，李明璇也提到，請大家理解，不會有所謂「李明璇去補選賴瑞隆立委席次」的選項，因為她真心希望看到的結局是柯志恩當選高雄市長，如果有補選，那代表高雄輸了，她不願意看到這樣的結果。

