爆鬧翻經紀人遭冷凍！林襄傳「收入崩跌百萬」經紀公司回應了

林襄近日傳出與經紀人鬧翻，遭到冷凍一年多。（圖／翻攝自林襄IG）





中職味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員林襄，憑藉亮麗外表、火辣身材深受不少粉絲喜愛，豈料，今（23）日卻傳出她與經紀人鬧翻，遭到冷凍一年多，對此，林襄所屬經紀公司「莉奈文創」稍早也發佈聲明澄清，強調與林襄的合約還有好幾年。

根據《鏡週刊》報導，林襄近來幾乎呈現被冷凍的狀態，工作量和收入大幅銳減，至少比去年少了數百萬元，主因是球團兼林襄的經紀人莉奈寧願讓她少接工作，也不願調降，更傳多年來攜手打拚的兩女如今因為對公司帳目認知不同，一度產生嫌隙，莉奈也因此不再對林襄的事業上心。

對此，經紀公司「莉奈文創」稍早發布聲明表示，「去年底開始確實是紛紛擾擾的發生了一些事，不過公司與襄、霖，在工作上都依然非常認真的走每一步」，大家都努力將自己每一個工作表現好，「不知道這個消息怎麼來的？從前幾年每年都一直都有外界在傳，襄合約還有好幾年，所以真的不知道外界的流言是從哪邊來的？」

至於林襄收入崩跌百萬一事，利奈文創在聲明中提到，「與藝人的充分溝通下，不會為了得賺眼前這一筆錢而隨隨便便的把藝人賣了，每一次的輿論每一次的商業合作，至少到目前為止依然是秉持一貫的謹慎，保護廠商保護藝人保護公司。」



