爆黃國昌妻「殘酷算計」討亡兄遺孀財產 詹凌瑀嘆：窮得只剩下錢嗎？

政治中心／林昀萱報導

民眾黨主席黃國昌近日捲入涉貪疑雲，媒體人詹凌瑀28日再爆出，黃國昌妻子在黃國昌哥哥過世後，以「嫂嫂沒生孩子就是個外人」為由，想討回黃國昌爸媽留給黃兄的房子，甚至不惜打官司。詹凌瑀怒問：「你們窮得只剩下錢嗎？」

詹凌瑀28日在臉書發文表示：「大家眼中的黃國昌，是咆哮正義的戰神；大家眼中的黃太太高翔，是家世顯赫的建商千金。但你們知道嗎？在那些高舉道德大旗的背後，我看見的卻是對自家人最殘酷的算計。」詹凌瑀透露，幾年前黃國昌的哥哥因病成了植物人遺憾離世，當時曾親耳聽到高翔說了一段讓她毛骨悚然的話。「她說，哥哥沒有小孩，只有嫂嫂，而哥哥的房子是公婆給的。既然哥哥走了，嫂嫂又沒生孩子，那就是個『外人』。她理直氣壯地認為，這些財產必須要回來，不能給那個外人，應該留給她們家，因為只有她跟黃國昌有生小孩、有生兒子，這些財產『理應』是他們的」。

廣告 廣告

詹凌瑀回憶，當下聽到這些話非常詫異，高翔身為建商公主，爸爸在雙北蓋豪宅家裡富得流油。一個家中這麼不缺錢、不缺房的人，竟然對夫家大哥留給遺孀的一點安身立命之財，計較到這種地步？「原來，富有限制不了人的貪婪，只會放大了人的涼薄。這件事我在心中放了很久，直到我之前在節目稍微提到黃國昌哥哥的事後，收到了一封來自聽眾的私訊，證實這一切是更殘酷的現實。」

黃國昌妻子高翔（戴口罩者）被爆討亡兄遺孀財產。（圖／資料照）

詹凌瑀續指，這名聽眾是黃國昌大嫂的朋友，他透露就在黃國昌面臨罷免的那段時間，哥哥突然倒下，臥床成了類似植物人的狀態。在那樣的生死關頭，黃國昌的家人關心的不是哥哥的照護，而是財產。甚至在哥哥過世後，婆家強勢要求大嫂不能分財產，甚至揚言要動用律師打官司。「你們能想像嗎？一位剛剛失去丈夫的妻子，還沒走出悲傷，就要面對擁有法律背景及政商勢力的小叔一家，用專業知識來逼迫她放棄繼承權，這不是法律攻防，這是仗勢欺人。」那位聽眾說：「我們原本想開記者會揭露這個人的真面目，想把這個無情無義的人弄倒。但大嫂太善良、也太心痛了。她不想再有紛爭，選擇默默離開台北這個傷心地，回到老家療傷。」

詹凌瑀痛斥，黃國昌常把公平正義掛在嘴邊，但當利益衝突發生在自己家裡時，他選擇的不是照顧弱勢的嫂嫂，而是維護自己家庭的利益。法律上，配偶本來就有繼承權，這是天經地義的事；但在黃國昌家，沒生小孩就成了被剝奪權利的原罪。讓她不禁想問一句：「你們窮得只剩下錢嗎？」

最後，詹凌瑀也想對遠在老家的嫂嫂說幾句話：「我知道妳選擇離開，是為了成全最後的平靜，但請妳一定要知道，妳沒有錯，錯的是那些把親情秤斤論兩的人。雖然妳被他們當成外人，但在我們眼裡，妳才是有情有義的家人。人在做，天在看，那些被掠奪的公道，上天都有一本帳。這世界或許寒冷，但請妳相信，人心自有溫度。加油。」

更多三立新聞網報導

黃國昌妻爆向大嫂討回財產！理由曝 李忠憲：她是唯一保有人性光亮的人

黃國昌恐拋棄民眾黨？吳崑玉揭他背後「這盤算」

黃國昌訪日見嘸大咖？黃珊珊嗆見縫插針：柯文哲、立委跟日本關係很好

【2026綠點將3】捷運藍線「要趕快做」 何欣純談藍白合：以不變應萬變

