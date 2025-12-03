爆黃國昌小姨子違法安親班「借屍還魂再出發」四叉貓：每月租金10萬元

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔醜聞，週刊爆料，黃國昌狗仔基地人頭老闆、凱思國際負責人李麗娟，就是黃國昌老婆高翔娘家聘雇的安親班老師，而由黃國昌小姨子高翬經營的安親班，已悄悄轉移陣地。網紅「四叉貓」今（3）日揭露，高翬在被週刊爆料後，將安親班移往「香榭大廈」，每個月租金10萬元，「別再用高家專屬『私塾』當藉口了，這麼大陣仗只是為了幾個高家子女放學有地方唸書？」





四叉貓發文表示，週刊爆料高翬火速解散耘力公司，滅證意圖濃烈後，高翬的姊姊高習隔天就開始承租「香榭大廈」做室內裝修，但承租人是高習，而連絡電話卻是高翬的手機，雖然高翬11月20日把「耘力／CHEERFUL KIDS」解散了，但這家違法安親班還是用高習的名字「借屍還魂」再出發，凱思狗仔公司的老闆李麗娟，也繼續在這家安親班裡當老師。

四叉貓PO出「香榭大廈」的10樓之2裝修許可證提及，昨天有去10樓「朝聖」，根據內部的裝潢推測，應該就是安親班沒錯，黃國昌的小姨子高翬經營未立案的安親班3＋6年，「上次還被我抓到安親班教室疑似在地下室（1F有25坪，B1有50坪）這次用高習名義租10樓的商辦，繼續經營違法安親班，我就問，台北市的國小安親班可以設立在5樓以上嗎？」





「不要再用什麼『高家親朋好友的小孩專屬私塾』來當藉口了」，四叉貓指出，「香榭大廈」這間4房2廳2衛，含車位總共69坪，每月租金10萬元，另外收2個月押金，而且全套裝潢，弄了1個多月還沒搞定，「這麼大陣仗只是為了幾個高家子女放學有地方唸書？我自己是不信啦！」

