爆黃國昌「跟台派金主要錢又勾搭柯」 吳崑玉：詐騙集團！

論壇中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌捲入涉貪、養狗仔疑雲遭檢調偵辦，週刊今（16日）爆料，一名台派金主向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，坐實黃國昌為凱思的實際掌控者。專欄作家吳崑玉表示，黃國昌像KK園區、詐騙集團一樣貪心做假帳，找各種機會和理由去到處要錢。

對於週刊的爆料，黃國昌痛批北檢「偵查亂公開」，洩漏片面扭曲的訊息給週刊，開始編故事。吳崑玉在《台灣向前行》節目中指出，黃國昌的回應代表「北檢講的是真的」，他沒有罵北檢造謠，反而說洩漏「片面訊息」，所以片面訊息也是訊息，而且是正確訊息，只是沒有把完整故事講出來，證實了週刊的報導。

廣告 廣告

另外，週刊也揭露，該金主這幾年陸續提供給黃國昌的銀彈奧援已逼近億元，且每筆錢都有金流紀錄。對此，吳崑玉質疑，金主投資凱思國際1千萬，其他9千萬去哪了？有沒有凱思1、凱思2、凱思3？凱思7、8、9？不然金額兜不起來。吳崑玉認為，凱思國際只是浮上水面的冰山一角，還有沒有其他的收錢管道？這位金主抓出來的是一大串粽子，後面的戲就好看了，黃國昌到底是「收了多少錢？要了多少錢？是怎麼個要法？」背後的故事一定很多。

針對台派金主2022年曾替黃國昌匯款一事，吳崑玉更加碼踢爆，柯文哲在2019年選任黃珊珊當副市長之前，柯文哲的考量人選「另外一個就是黃國昌」，你覺得他們之前有沒有勾搭過？2022年黃珊珊選市長時，很多重要講話還要參考黃國昌寫過來的資料，請問這樣子勾搭夠不夠深？吳崑玉批，黃國昌拿了台派金主的錢、支持淺綠力量的錢，跑去支持白色力量，換他自己的位置，黃國昌是作假帳「如KK集團、詐騙集團」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：踢爆黃國昌「跟台派金主要錢又跟柯勾搭」 吳崑玉：像詐騙集團！

更多民視新聞報導

批陳玉珍「無法無天」！吳崑玉：助理老朋友難得動怒！

吳宗憲批蕭美琴遭打臉！卓冠廷：拿悲劇操作選縣長紅利！

助理費除罪化「鄭麗文裝路人甲」？王時齊：應正名「這個」！

