爆黃明志有個交往15年女友 謝薇安狠酸：渣中之渣非你莫屬

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，藝人黃明志也捲入其中，甚至涉有毒品問題，目前案件持續調查。謝侑芯好友、網紅謝薇安日前也怒轟黃明志對於友人詢問裝死不回應，根本心裡有鬼，昨(3)日深夜又再爆料，黃明志有個交往15年的女友，狠酸他「渣起來真的是王中之王」。

馬來西亞警方在上個月22日發現謝侑芯在酒店內失去意識，已無生命跡象，且黃明志也在現場，但黃神色慌張、想快步離去，被警方攔查，意外搜出9顆藍色藥丸疑為搖頭丸「愛他死」，總重量5.12克；警方也對黃明志進行尿檢，顯示他對安非他命、Ｋ他命、大麻及冰毒均呈陽性反應，警方也依涉犯2罪起訴，不過黃明志否認有罪，並在繳交保釋金後獲准保釋外出。

但面對謝侑芯的驟逝，家屬及生前好友都認為案情不單純，謝薇安則是昨晚再度發文爆料，「說真的，以前我真心以為你是個好人。跟你合作時，你確實跟我都保持距離、守分寸，現場也介紹你交往快要十年的女朋友（現在應該有15年了吧？）」也記得黃明志是一位愛狗人士，所以她當時畫了一張黃的愛犬圖送他們，當作合作的小心意，難得以為對方是演藝圈的一股清流，「沒想到你渣起來真的是哇塞的厲害，王中之王，卻也鱉中之鱉」。

謝薇安坦言，真的心疼那個默默守在黃明志後面的女友，也奉勸各位女孩張大眼睛，遠離這種連哄帶騙的男人。隨後又轉發當地媒體報導，馬國衛生部打臉黃明志稱「救護車遲到1小時」的說法，直呼 「我就說你要打臉自己多少次？繼續說謊的垃圾東西」。





