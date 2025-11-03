爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
〔記者林南谷／台北報導〕「創作鬼才」歌手黃明志在大馬捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，當地警方證實黃明志尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，謝侑芯網紅好友謝薇安跳出來痛斥黃明志「心裡有鬼」，怒指他是「渣中之王非你莫屬」。
謝薇安說，謝侑芯過世新聞爆出前，曾私訊詢問黃明志：「謝侑芯人在哪？」但黃明志裝死完全不回應，她嗆聲「既然跟她有聯絡，你幹嘛不回我？根本心裡有鬼」、「我真的以跟你合作過為恥！」
昨晚深夜，謝薇安再發IG限動，爆料黃明志有個15年的女友，怒嗆黃明：「根本就是渣中之王，非你莫屬。」
上個月22日，黃明志在吉隆坡飯店遭攔查時神情慌張，警方將他押回房間後赫見謝侑芯倒臥浴缸，且已無生命跡象，現場卻未見任何水跡。黃明志供稱，2人原為合作拍片而徹夜討論，期間謝侑芯進入浴室卻久未現身，他入內查看發現人倒臥浴缸內，立刻施行心肺復甦術並報警，否認涉毒和涉案指控。
