爆黃明志黑料惹議！MV製片道歉：無意攻擊任何人

曾與黃明志合作的MV製片張元瀚，說自己沒有傷害任何人的意思。(粘耿豪攝)

大馬歌手黃明志涉入網紅謝侑芯的謀殺案，過往的爭議史紛紛攤在陽光下，其中曾與黃明志合作多部MV的製片張元瀚，發文傾瀉對黃的不滿，引發爭議。7日傍晚，張元瀚發文澄清，自己沒有想傷害任何人的意思。

張元瀚積怨5年，這幾天在社群公開指控，每次接黃明志的MV預算都超低，幫忙拍幾部MV幾乎沒賺錢，黃明志又不尊重專業，成為業界人人都知道的地獄黑單。張元瀚細數這些過往，氣嗆黃明志：「只差沒直接給你一拳」。

7日，張元瀚再度發文補充說明，數落黃明志不是的貼文，是在情緒很重的狀況下寫的，長時間累積的壓力和誤會，以及合作上的落差等一次爆出，用了太多激動的字眼。他強調：「我並不是要攻擊任何人，我只是想讓更多人看到這個產業裡，基層創作者真實面對的現實。」

張元瀚指出，很多時候他們在有限的條件下拚命完成作品，即便被誤會、被低估，仍努力讓結果能被看見。「如果那篇文字的語氣太重、讓人感到不舒服，我在這裡誠懇地道歉。我沒有惡意，只是太累、太真實。」

而這件事也提醒他，無論再怎樣不滿，都要冷靜地描述清楚，同時盼望產業能越來越健康、彼此互相尊重。最後，張元瀚不會再答覆所有的問題，「對方唱片公司企劃在網路上對我進行疑似抹黑、誹謗之行為，我現在正在蒐證已準備採取法律行動。」

