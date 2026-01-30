爆「小孩太吵」一家四口被丟包！桃園喜來登還原真相：已懲處司機

記者朱祖儀／綜合報導

又傳丟包事件？一名網友指控，日前搭乘桃園喜來登飯店的接駁車，結果因為小孩暈車想吐，先是被司機警告「要付清潔費」，隨後又被請下車，覺得相當傻眼。對此，桃園喜來登飯店表示，司機評估安全考量下，經顧客同意才讓對方下車，但仍對顧客深表遺憾，也會懲處司機。

大寶暈車想吐 全家人被請下車

網友表示，日前退房預約桃園喜來登飯店接駁車，要前往桃園高鐵站，大寶在路上因為想睡加上暈車想吐，司機卻警告，「吐在車上要付清潔費」。本來他們想付錢了事，但大寶持續在車上哭鬧，雖然其他乘客不在意，但司機仍嫌「太吵了」，無法繼續服務，因此請他們在中途下車。

網友表示，本以為司機會讓他們留在高鐵站的路上，結果卻是在反方向的交流道讓他們一家人下車，司機還邊卸行李邊抱怨太吵，「我們就這樣兩大兩小被丟在一個陌生的地方，外面還在飄雨。」

桃園喜來登坦承疏失 還原事件經過

桃園喜來登坦承處理上有瑕疵，將對司機進行懲處，也在第一時間啟動內部調查程序，經查事件發生在1月27日上午11時30分左右，由於接駁期間，孩童在車內多次站立、跳動並踢到駕駛座椅，司機多次提醒留意孩童安全。隨後孩童因想嘔吐更換座位，但仍持續在車內跳動、尖叫，影響行車安全，司機考量同車上有其他乘客，在評估安全考量下，請家長先行下車。

桃園喜來登強調，當下司機有提出，是否需要協助代叫計程車，但對方拒絕，才在客人同意下，於桃園市大園區國際路一段、民生路口讓客人下車，下車處前方約不到100公尺有一家便利商店，並非陳述中的偏僻交流道處。

桃園喜來登表示，理解當下情況對顧客造成不便與不佳感受，深表遺憾，然接駁車服務具交通運輸性質，飯店及受僱駕駛人依法負有維護行車安全、保障全體乘客生命身體安全之注意義務，將與司機進行深度訪談，也將持續檢討接駁服務流程與安全宣導方式，並加強人員教育訓練，以降低爭議發生之可能。



