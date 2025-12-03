爆「有染高志綱」林倪安將露面？網酸：高阿北會來嗎

娛樂中心／李汶臻報導

自稱「一個喜歡棒球不紅藝人」的網紅林倪安，日前遭控疑似是中職統一獅已婚棒球教練高志綱的婚外戀對象。後續更有不少黑料連環爆，有人發現有匿名網友在社群爆料，林倪安疑似不僅與高志綱有染，私底下更與眾多球員有一腿，她被控「各隊都有1到4人不等，有發生過關係，曖昧的更不計少數」。對於婚外情醜聞，男女主角高志綱、林倪安至今都未對外發聲，林倪安甚至將社群Threads關閉。不過，她原訂於6日晚間舉行的實名制「生日派對」活動，似乎還未喊卡；話題引發網友討論，就有人敲碗：「期待神秘嘉賓」。

自稱「一個喜歡棒球不紅藝人」的網紅林倪安，日前遭控疑似是中職統一獅已婚棒球教練高志綱的婚外戀對象，後續更有不少黑料連環爆。據《鏡週刊》報導，有自稱球員眷屬的網友表示，自己知悉內情是因為「她和我老公滾過床單」，被外界問及「可以大概說有多少球員用過嗎？」，更爆料說：「各隊都有1-4人不等，有發生過關係，曖昧的更不計少樹（數），上面的數字是球員，如果要加其他球團職位又更多了」、「林倪安跟非常多有女友或有老公的球員睡過，千真萬確」。

網紅林倪安近期捲入不倫戀風波，被爆與中職統一獅已婚教練高志綱發展婚外戀。（圖／翻攝自IG＠nianlin）





而林倪安原訂於12月6日舉辦的生日會，似乎沒有因不倫戀風波喊卡。實際點進生日會報名表單可見，活動採實名制報名，新台幣1000元含餐食，生日會當晚6點進場，地點在台北巿信義區。截至發稿前，報名表單還剩8個名額，此外也特別提醒與會者「請務必攜帶有效實名證件入場」，並提醒場內不得做出的行為。話題曝光在Dcard掀起網友討論，若生日會如期舉行，將是林倪安捲不倫戀風波後首度現身，不少人也留言開酸：「會有球界神秘嘉賓與會嗎」、「阿北會去嗎」、「尋找新金主的活動吧」、「高阿北會去嗎」。





林倪安實名制生日會暫未喊卡，收費1000元含餐食，仍剩餘8位可報名。（圖／翻攝畫面）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

