爆「李玉璽母急抱孫」反對婚事！許允樂閨密暴瘦現身 鬆口真實內幕

記者蔡維歆／台北報導

謝雨芝出席陳亞蘭製作歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

陳亞蘭今出席台灣首部歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡記者會，邀來王彩樺、白雲、Dora謝雨芝、莊凱勛表演助陣。其中Dora謝雨芝看來暴瘦，她透露因為去年出席金鐘獎前，跟健身教練打賭瘦5公斤的話就可以拿5萬塊，結果就成功瘦到45公斤，「但後來一放鬆就胖不回去了。」

陳亞蘭（中）製作歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡，集結莊凱勛（左起）謝雨芝、王彩樺、白雲參與。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

Dora謝雨芝跟38歲許允樂是閨密，聽聞最近週刊報導李玉璽的母親一開始對這門親事極度反對，除了許允樂曾有過一段婚姻，最關鍵的阻礙莫過於許允樂已屆高齡產婦年紀，讓急於抱孫的婆婆憂心忡忡。對此Dora謝雨芝表示完全不知情，「而且我從他們在一起就已經知道了，那時候李媽媽就對允樂非常好，會一直叫她去家裡吃飯，他們家的菜也都是她來點的。」

而近年來陳亞蘭除當選臺師大GF-EMBA 校友會第二屆理事長，也身兼臺北市歌仔戲推廣協會理事長與台灣優質生命協會 副理事長，長期投入文化與公益行動。此次《女俠俱樂部》開鏡活動，更結合協會關懷行動，邀請節目成員一同探視獨居長輩，走入社區據點與長者家中，親自邀請他們參與歲末聚會，希望在寒冬中，讓每位長輩都感受到被記得、被陪伴的溫度。

