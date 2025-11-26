爆「東元小三」汙衊前董座邱純枝！名嘴周玉蔻二審無罪定讞

周玉蔻為東元小三案到高院出庭時，堅稱無罪。資料照。侯柏青攝



名嘴周玉蔻旗下傳媒《放言》爆料東元「小三奪權」，指時任董座邱純枝和老董黃茂雄「關係匪淺」，被訴加重誹謗罪。一審審理時，交通部長陳世凱、東元少東黃育仁作證建功，周獲判無罪，檢方上訴二審，痛斥周玉蔻明知當時東元經營權有「父子相爭」還配合惡意報導，當庭求刑7月。但高院今天仍判無罪。全案定讞。

檢方查出，東元老董黃茂雄與長子黃育仁當年為搶奪經營權，展開一場父子間的史詩級對決。

周玉蔻的《放言》在2021年4月12日，登出斗大標題「東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛！友人嘆：居然演變成『小三奪權』八點檔連續劇！」內文則指「小三奪權」、「黃茂雄與邱純枝不能說的秘密」、「黃茂雄夫人隱匿多年，對於邱純枝角色的懷疑已是『不能說的秘密』」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層跟黃茂雄緋聞關係的疑慮」。

邱純枝提告，檢方二度偵查後依加重誹謗罪起訴周玉蔻。

邱純枝在一審時告周玉蔻誹謗，曾親自出庭作證。資料照。侯柏青攝

一審開庭時，周玉蔻供出消息來源是時任台中市議員陳世凱及黃育仁，陳世凱出庭作證時說，當時他曾說全案像八點檔、宮廷劇的「小三奪權」橋段，黃育仁也證稱曾和周玉蔻討論、轉述母親狀況，也曝光母親對他說過「公司有個很壞的人」，他私下和朋友聊天時，推測可能是邱純枝。一審據此判周玉蔻無罪。

檢方上訴二審，檢方砲轟周玉蔻的報導涉及個人隱私、公器私用，質問她是否有反省？周玉蔻則回嗆，她每天都在檢討人生，她稱，報導都是依新聞專業流程處理，另主張已和邱純枝和解，反指檢察官汙衊。

周玉蔻委任律師認為，邱純枝是公眾人物，且擔任上市櫃公司當董座許久，報導提及東元經營權之爭屬公益事項，不涉及妨害名譽。檢方則回批，周玉蔻明知黃育仁當時和父親有經營權上的競爭關係，還配合報導，顯然有惡意，建請法院判處7月以上刑度，以敬效尤。

東元少東黃育仁曾為周玉蔻親赴一審作證。資料照。侯柏青攝

交通部長陳世凱曾幫周玉蔻作證，讓她扭轉官司。資料照。李政龍攝

