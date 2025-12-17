爆「王定宇曖昧人妻」挨告獲判不起訴 葛斯齊批「判決太噁心」：截圖絕不是偽造

▲ 圖／翻攝自葛斯齊臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

狗仔葛斯齊去年公開疑似民進黨立委王定宇與人妻的多張對話截圖，引起熱議，王定宇則駁斥指控，並分別提告民事求償180萬以及涉犯妨害名譽罪。不過，台北地檢署認定葛斯齊發布的貼文與直播內容非憑空捏造，而是誤信1名證人利用中國APP造假的證據，今(17)日對葛斯齊作出不起訴處分。對此，王定宇回應，調查已證明相關指控內容都是造假，葛斯齊應該要對他跟他的家人一個道歉；葛斯齊則表示「截圖對話絕對不是偽造，那是消息來源串供說出來的謊言偽證！雖然我獲判不起訴，但很失望檢察官調查內容」。

廣告 廣告

葛斯齊去年11月公開爆料王定宇與人妻有曖昧互動，並曝光多張對話截圖，內容涉及露骨言論，王定宇則否認指控。葛斯齊再貼對話截圖，並指該人妻正是2021年曾到王定宇服務處噴漆「X人妻很爽嗎」等字句的醫師前妻。王定宇認為已損害個人名譽，對葛斯齊提出刑、民事告訴。

全案經調查，檢方認為，葛斯齊發布貼文與直播內容是依1名粉絲證人所提供的LINE對話截圖與相關說法，而該證人事後坦承有精神疾病病史，難以認定葛明知內容不實仍故意散布，也無法證明對話截圖是由葛斯齊製作、變造或教唆偽造。今日偵結，認定偽造的對話紀錄截圖，是提供資料給葛的女粉絲利用中國APP造假，葛斯齊誤認其提供資料為真，所言非無所依據，故予以不起訴處分。

葛斯齊則表示，「台灣司法不用再相信，檢察官是有多怕民進黨？王定宇截圖對話絕對不是偽造，那是消息來源串供說出來的謊言偽證！我會曝光消息來源！請大家不用相信司法，這不起訴太噁心」，雖然獲判不起訴，但很失望檢察官調查內容。

葛斯齊也反嗆，王定宇才應該像全國人民道歉，他會提出「偽證罪」及「誣告」的訴訟，這不是一句精神有問題，還有串證說詞就能掩蓋過去，「這社會公平正義不是這樣瞎搞，我一定會給全民交代」。

原始連結







更多華視新聞報導

王定宇槓葛斯齊！秀「我就是瞎掰」截圖 嗆：詐騙集團常用手法

火藥味濃！遭葛斯齊爆帶美女和蔡英文吃飯 王定宇反擊回嗆

陳佩琪控告許富舜、鄭淑心誹謗 北檢今偵結不起訴

