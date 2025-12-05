爆「私約二嫂」球星兄弟當眾互毆！ 高國豪深夜道歉了：不再發表不實指控

高國豪與2名哥哥去年12月在宜蘭蘇澳餐廳當眾互毆，彼此互告傷害。（鏡新聞提供）

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅球星高國豪去年被爆私約前球星親哥哥高國強的老婆，衍生出高家3兄弟在餐廳當眾互毆的爭議。高國豪昨（5日）深夜發出聲明道歉了。

高國豪怎麼了？私約二嫂演變兄弟互毆 認了有不當聯繫

高國豪去年6月被爆出私約二嫂爭議，同年底高家在宜蘭蘇澳某家餐廳發生爭執，高國豪和大哥高聖文、二哥高國強從店內打到店外，還互相叫囂放話，場面相當火爆，業者急忙報警處理。

事件曝光後高國豪在3日和妻子共同發出聲明，否認外遇情事但坦言有「不當聯繫」。高家3兄弟在互毆後互相提告傷害，TPBL也針對高國豪處以停賽處分，直到司法程序有宣判結果為止。

深夜發聲向兄嫂道歉 高國豪承諾約束自己言行

高國豪5日深夜11點多發出道歉聲明，為去年12月和哥哥之間的肢體衝突向社會大眾致歉，坦言作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道、任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，已深自反省檢討，很抱歉為社會做了最壞的示範。

高國豪也就出言侮辱哥哥高國強、和嫂嫂劉家菱以及侄女鄭重道歉。針對他去年在社群平台之發文引發一連串對嫂嫂劉家菱的網路霸凌事件，他也表示抱歉，「我已深刻反省之前對劉家菱小姐之針對性言論，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。」

最後他再次為私事佔用社會新聞版面致上歉意，「因為自己的不當行為對社會帶來不佳的觀感，我很抱歉。」盼經由這次事件能更加負責地承擔起公眾人物應有的素養，讓團隊和球迷不再失望，並持續專注於他所熱愛的運動而能事業精進。

高國豪深夜發出道歉聲明。（翻攝自高國豪IG）

