爆「約砲明日花綺羅」！周鶴年遭退團求償5千萬 哀嘆：會毀了我人生

記者林汝珊／台北報導

南韓男團 THE BOYZ 前成員周鶴年在今年6月被爆出私約前 AV 女優明日花綺羅，甚至傳出性交易紛爭，雖然雙方否認、警方也因證據不足宣布結案，不過他仍火速遭到公司退團，陷入天價違約金官司，而案件於今（4日）開庭，他也無奈吐露心聲：「這會毀了我的人生。」

周鶴年被《週刊文春》揭發摟抱明日花綺羅。（圖／翻攝自Ｘ）

據韓媒報導，周鶴年與明日花綺羅陷桃色爭議後，立刻被退團，還遭求償高達 20 億韓元（約新台幣 5 千萬元）。周鶴年還原事件經過，表示當天與多位友人在酒吧聚會，其中也包括明日花綺羅，因聽聞對方跨足美容和化妝品產業，便聊起彼此近況。他強調當天只是朋友間的普通聚會，「如果繼續沉默下去，可能一輩子都會被貼上性交易犯的標籤。」

如今官司纏身，他看著昔日成員持續活動、巡演，自己卻因壓力巨大、失眠和財務負擔深陷痛苦，他選擇公開發聲，強調自己沒有做錯事，不該背負天價代價。而明日花綺羅先前也兩度公開澄清：「從未私下收錢進行性行為，這次也一樣沒有」，不知道為什麼會演變成性交易的說法。

