爆！「這家」違反重大訊息規定 遭重罰3萬！

財經中心／余國棟報導

中石化違反重大訊息規定遭罰3萬。（示意圖／記者呂品逸攝影）

台灣證券交易所對中國石油化學工業開發股份有限公司，違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

中國石油化學工業開發股份有限公司(股票代號：1314，下稱中石化公司)處分凱基金普通股乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟中石化公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知中石化公司嗣後應確實依規定辦理。

廣告 廣告

重大訊息公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

此次中石化遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

盤後籌碼／外資再倒 66 億！台股跌 43 點 這檔傳產竟買到漲停

海外受益人衝破158萬 這11檔不得了受益人創高！

Life8通路調整奏效！米斯特Q3營收創同期高 年底旺季再添動能

金融添柴火AI題材撐腰 這檔五週即完成填息！

