爆！違反內控制度規定 「這家」遭重罰10萬！
財經中心／余國棟報導
台灣證券交易所對台灣水泥股份有限公司，違反內部控制制度規定，處以新台幣10萬元違約金。
台灣水泥股份有限公司（股票代號：1101，下稱臺泥公司）對子公司監督與管理之執行經核有缺失，已違反證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定，故證交所處以違約金新台幣10萬元，並函知臺泥公司嗣後應確實依規定辦理。
內部控制制度查核作業程序，一旦出現疏漏，不僅可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。
此次台泥遭罰事件，顯現內部控制制度查核作業程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股頻創高之際！外資單週仍賣超323億 這3檔都砍逾5萬張
AI行情續熱中！降息利多撐股債 這檔2合一攻守兼備
AI熱潮點火半導體！這檔受益人激增 將迎長線甜蜜點
中美和談氣氛佳股市頻飆高 這2檔混搭穩中求勝！
其他人也在看
明年春節台股休市11天！蛇年封關日2／11、馬年2／23開紅盤
從114年起，正式新增4天國定假日，依證交所排定出來結果，115年全年交易日仍有243天（不含若因颱風而停市），而馬年農曆年台股休市將長達11天，蛇年最後交易日為2月11，從2月11日起休市至2月22日止，於2月23日起，台股馬年新春交易，即開紅盤日。除此之外，115年包括兒童節及...CTWANT ・ 15 小時前
11月電子期金融期齊跌
（中央社台北28日電）台北股市今天下跌44.52點，收27949.11點。11月電子期收1678點，下跌9.6點，正價差4.99點；11月金融期收2225.6點，下跌25.4點，正價差11.08點。中央社 ・ 1 天前
台北股市記憶體族群續強 (圖)
台北股市28日開高走低，收盤跌44.52點，為27949.11點，跌幅0.16%，成交金額新台幣5330.27億元，記憶體族群續強。中央社 ・ 1 天前
裕民風能航運攜手Purus成立「UPO」 布局亞太離岸風電市場
裕民航運旗下裕民風能股份有限公司（U-MingMarineOffshore，簡稱UMO）與英國Purus集團旗下全球離岸能源海事服務領導企業（總部設於英國倫敦）宣布成立合資公司UPOHoldingsCo.,Ltd.（簡稱UPO），加速拓展臺灣及亞太區離岸風電市場布局。此國際合作將於「2025台灣國際風能展」正式亮相，象徵跨國海事合作與能源轉型發展揭開新篇章。UPO已訂製兩艘客製化的全新VARD419型海洋風電運維母船（CommissioningServiceOperationVessels,CSOV），船舶長度88公尺，專為臺灣海域嚴峻風、流、浪條件設計，並搭載多項業界領先的設備與技術：●Seaonics全電動Walk-to-Work（W2W）三度空間動態平衡廊橋，提供安 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
玉山金併三商壽併出公司治理大問號 金管會：依規審理瞭解、最高罰500萬
玉山金控併購三商美邦人壽，併出「有無取得董事會授權」以及「為何遲未發布重訊」等兩大疑雲，今（28）日金管會例行記者會引發多家媒體詢問，並且被形容為摸黑交易。金管會銀行局副局長張嘉魁表示，將依規定審理瞭解程序；金管會證期局副局長黃厚銘亦指出，因證交所與上市公司訂有契約，依證交所規定，最高可裁罰500萬元違約金。玉山金在全數換股的架構下，以每股8塊多取得併購三商......風傳媒 ・ 1 天前
台股開高大漲逾330點改寫歷史新高 (圖)
台北股市29日開高大漲逾330點，一度達到28286.10點，改寫歷史新高。中央社 ・ 1 天前
11月電子期金融期齊漲
（中央社台北29日電）台北股市今天上漲345.63點，收28294.74點。11月電子期收1709.4點，上漲31.8點，正價差8.44點；11月金融期收2228.6點，上漲3點，正價差11.12點。中央社 ・ 22 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台北股市跌44.52點 (圖)
台北股市28日開高走低，收盤跌44.52點，為27949.11點，跌幅0.16%，成交金額新台幣5330.27億元。中央社 ・ 1 天前
卓揆批中市初步疫調報告有重大疏失
台中市爆發首例非洲豬瘟案例，台中市政府28日提交初步疫調報告，卻被非洲豬瘟中央災害應變中心的專家會議認為有多處無法釐清，行政院長卓榮泰29日批評，報告內容有多處重大疏失，更不允許「廚餘挖個洞就埋下去」。卓表示，中央將協助台中完成他們沒辦法完成的工作，未來疫調將更精確、清消更徹底。中時新聞網 ・ 7 小時前
三商壽併購重訊時間不一 金管會：違規最高罰500萬 (圖)
外界關注三商壽併購案中，3家業者發布重大訊息時間不一，金管會證期局副局長黃厚銘（圖）於28日例行記者會上表示，證交所依職權若有爭議會啟動調查，若公司應該重訊卻沒發布重訊，最高可開罰新台幣500萬元。中央社 ・ 1 天前
〈美股盤後〉Fed今年第二次降息 鮑爾淡化12月降息可能性 標普小幅收跌
全球矚目的「川習會」即將登場，聯準會週三 (29 日) 宣布降息 1 碼，主席鮑爾鮑爾淡化 12 月降息可能性，標普 500 指數自盤中創紀錄高點回落，最終微幅收跌，輝達成為史上首家市值 5 兆美元的公司。美債價格走低，美元走強。鉅亨網 ・ 6 小時前
證交所優化雙幣ETF制度 開放外幣申贖新增日圓選項
（中央社記者曾仁凱台北28日電）考量台灣民眾的外幣存款餘額創新高，以及日圓匯率走低等因素，台灣證券交易所今天召開董事會，通過優化雙幣ETF制度，除了原本的美元及人民幣之外，新增日圓為加掛幣別。中央社 ・ 1 天前
微軟財報公布前 Azure傳大規模故障
[NOWnews今日新聞]就在微軟（Microsoft）公司預定發布季度財報前數小時，它旗下的雲端平台Azure卻傳出大規模故障，導致全球大量用戶無法正常訪問，截至發稿時間為止，仍在盡力修復中。根據美...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
大谷翔平又創紀錄！世界大賽狂上壘9次 遊戲圈也曾留下兩個第一
MLB 美國職棒大聯盟世界大賽「道奇 vs 藍鳥」今（28）日第三場一路打到第 18 局才由 Freddie Freeman 的再見陽春砲決出勝負，堪稱史詩級大戰。至於眾所矚目的大谷翔平在本場同樣有創造歷史的紀錄，季後賽單場 9 次上壘打破原本 6 次紀錄，可以說是現代棒球最強男人，而你知道嗎？其實他在遊戲圈也曾創下兩次紀錄！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
台達電重磅佈局！宣布斥資10億收購日本NRF…背後原因曝光
台達電（2308）今天（29日）宣布，將透過子公司Delta Electronics （Netherlands） B.V.以總金額約日幣50.24億元（約新台幣10.34億元） 收購日本Noda RF Technologies Co., Ltd. （NRF） 90.23%股權。加上原持有之NRF股權，交易完成後台達將持有NRF全數股權。中天新聞網 ・ 16 小時前
挺「不貪不取的林岱樺」炸鍋 林佳龍回應了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，不過，外交部長林佳龍昨天突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引發輿論譁然。對此，林佳龍今（30）日受訪時表示，支持林岱...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
今北台灣氣溫回升「晚起東北季風增強」北台灣再轉涼
氣象署表示，今天（30日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，晚上東北季風開始增強，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10月31日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前
算過柯文哲超神準！命理師看蔣萬安結果驚人
[NOWnews今日新聞]命理師周映君過去曾鐵口直斷指出前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」，且66歲後命格走空亡；近日她再分析台北市長蔣萬安的命運，語出驚人表示，「蔣萬安沒有總統命」。周映君...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
和碩研發中心落腳高雄 童子賢：支援南亞與東南亞製造
（中央社記者吳家豪高雄28日電）代工廠和碩今天宣布在高雄設立台灣第2座研發中心，預計未來3年將投入約新台幣7億元。和碩董事長童子賢表示，支援南亞與東南亞製造基地的最好地點就是高雄，和碩後續不排除啟動第2階段擴增。中央社 ・ 1 天前