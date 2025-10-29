爆！違反內控制度規定 「這家」遭重罰10萬！

財經中心／余國棟報導

證交所對台灣水泥股份有限公司，違反內部控制制度規定，處以新台幣10萬元違約金。（圖／記者呂品逸攝影）

台灣證券交易所對台灣水泥股份有限公司，違反內部控制制度規定，處以新台幣10萬元違約金。

台灣水泥股份有限公司（股票代號：1101，下稱臺泥公司）對子公司監督與管理之執行經核有缺失，已違反證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定，故證交所處以違約金新台幣10萬元，並函知臺泥公司嗣後應確實依規定辦理。

內部控制制度查核作業程序，一旦出現疏漏，不僅可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

此次台泥遭罰事件，顯現內部控制制度查核作業程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

