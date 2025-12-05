爆！違反重大訊息規定 「這家」公司遭重罰3萬！

財經中心／余國棟報導

台灣證券交易所針對寶綠特資源再生工程股份有限公司（寶綠特-KY，證券代號: 6887）違反重大訊息規定，處以新臺幣3萬元之違約金。

寶綠特資源再生工程股份有限公司（寶綠特-KY，證券代號: 6887）於114年11月26日更正114年3月27日內部稽核主管異動公告之事實發生日、發生變動日期及生效日期乙案，經查符合臺灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第3款規定公開資料與事實不符之情事，故證交所處以新臺幣3萬元之違約金。

重大訊息公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

此次寶綠特-KY遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

