爆！違反重大訊息規定 「這家」公司遭重罰5萬！

財經中心／余國棟報導

台灣證券交易所對鴻準精密工業股份有限公司，違反重大訊息規定，處以新台幣5萬元違約金。

鴻準精密工業股份有限公司(代號：2354，下稱鴻準公司) 之子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司於114年10月15日董事(長)及總經理異動乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第6款情事，惟鴻準公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣5萬元，並函知鴻準公司嗣後應確實依規定辦理。

廣告 廣告

重大訊息公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

此次鴻準遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／亞馬遜飆創歷史新高 美股多頭氣盛日韓齊創新高！

台股盤前／OpenAI合作亞馬遜！美科技股狂嗨 台股開盤有望延續紅盤

盤後籌碼／外資賣超84億 面板、記憶體這幾檔又被倒貨了

【普發現金】1萬別亂花 這三檔混搭幫你小錢生大錢！

