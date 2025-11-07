爆！違反重大訊息規定 「這家」挨罰5萬！

財經中心／余國棟報導

台灣證券交易所針對百達精密工業股份有限公司（公司簡稱：百達-KY，證券代號: 2236）違反重大訊息規定，處以新臺幣5萬元之違約金。

百達精密工業股份有限公司（公司簡稱：百達-KY，證券代號:2236）114年度現金增資案全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜乙案，經查符合臺灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第45款情事，惟百達公司延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以新臺幣5萬元之違約金。

重大訊息公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

此次百達-KY遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

