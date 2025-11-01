爆！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰3萬！

財經中心／余國棟報導

台灣證券交易所對譁裕實業股份有限公司，違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

譁裕實業股份有限公司(代號：3419，下稱譁裕公司)為重要子公司東莞台霖電子通訊有限公司(下稱台霖公司)背書保證案暨台霖公司總經理異動案，經查分別符合本公司「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第22款及第6款情事，惟譁裕公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新臺幣3萬元，並函知譁裕公司嗣後應確實依規定辦理。

重大訊息之查證暨公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

此次譁裕遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

