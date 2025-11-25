爆「5.5萬徵醫護助理」遭炎上！81歲歸亞蕾首露面澄清：不符合事實

歸亞蕾先前被爆出要找有護理背景的助理遭到炎上，她露面澄清。光譜映像提供

電影《拾光》今（25日）舉辦殺青記者會，導演宋康欣以及歸亞蕾、寇世勳現身受訪。歸亞蕾定居在美國洛杉磯多年，時隔5、6年再度回台參加記者會，她透露只要有不錯的工作需要回家鄉，她肯定不會拒絕，歸亞蕾已經高齡81歲，先前被爆出要找有護理背景的助理遭到炎上，她也藉此機會澄清：「我沒有要找懂護理的助理，護理工作是值得尊敬的，這不符合事實。」

寇世勳（左起）、導演宋康欣、歸亞蕾合作《拾光》。光譜映像提供

歸亞蕾澄清爆料消息 強調自己尊重醫護專業

歸亞蕾前陣子被週刊爆料，要找有醫護背景的助理，開薪資1個半月5.5萬，引發外界不滿，認為歸亞蕾不尊重專業，對此，歸亞蕾在現場解釋，自己只是要找一個需要幫忙打理生活的助理而已，並沒有要懂醫護專業，「要找助理是因為年紀大了，導演不希望我跑上跑下，希望有助理可以幫我拿大包小包的東西、拉拉車，我們可以互相幫忙。」她強調這件事完全是誤會。

歸亞蕾回台拍片2個月 感覺就像回到家

歸亞蕾這次接下《拾光》，回到台灣展開為期2個月的拍片過程，她坦言會想拍這部片是有原因的，「因為我剛好回去看我的親戚，我去看他是因為有年紀了，他有一點像劇中的狀況，突然心有戚戚焉，我一看劇本就覺得故事很喜歡，讓我很感動。」她只思考3天就答應出演，久違回到片場，歸亞蕾不但沒有不習慣，甚至覺得回家了，「拍片之餘我以為可以回家看看妹妹、弟弟，可是這部戲拍21天就完成。」

寇世勳（左起）、歸亞蕾在片中有不少對手戲。光譜映像提供

歸亞蕾自豪是「好媽媽」 料理、家事全都包

歸亞蕾分享，自己是很「戀家」的人，她在美國和女兒同住，是三代同堂，更驕傲稱自己是「好媽媽、好婆婆」，在家都會下廚填飽家人的胃，舉凡香干肉絲、清蒸魚、紅燒肉、宮保雞丁都是她擅長的拿手好菜，小孫子還會想念她的料理，不僅如此，歸亞蕾家事也一手包辦，「我外孫女已經大學畢業，還有一個在讀大學，但我孫子都還小，我就幫忙照顧。」

老公愛相隨準備沙拉便當 歸亞蕾愛孫太想念她

這次來台，歸亞蕾的老公也愛相隨，她甜蜜分享，老公很喜歡研究營養食譜，都會幫她準備生菜沙拉帶著吃，孫子還打電話來撒嬌：「妳這次出去太久了，下次不可以。」周遭被滿滿的愛包圍，活動結束後，歸亞蕾就要回到洛杉磯，目前她已經接到新戲邀約，之後會再來台灣拍攝，被問到是否會帶著愛孫同行，她也回應只要孩子們有放假就會想帶在身邊。



