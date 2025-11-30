爆1.25兆國防預算黑幕！陳鳳馨怒譙「賴政府盤算」 曝美這動作掀台日焦慮

行政院27日宣布，已通過國防部所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，將編列上限400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算，在未來8年、即2026至2033年期間，籌獲符合防衛作戰所需的武器裝備，後續將送交立法院審議。對此，資深媒體人陳鳳馨於《中天新聞》表示，美國總統川普（Donald Trump）看不起沒有籌碼的人，而現在台灣展現的卻是，急著要抱大腿，所以完全變成沒有籌碼的人，美國可以要你400億美元的軍購、可以要你4000億美元的投資，甚至還可以要台積電的機密。

陳鳳馨指出，美國「什麼都要」而台灣甚麼都無法談判，因為「我們是沒有籌碼的人」；陳鳳馨直言「我們比烏克蘭還不如」，烏克蘭好歹能至聯合國發聲。而國防部所編列的預算送至立法院也沒得審，因為也不知道要買什麼武器、武器在戰場上有沒有用。而為什麼政府要急著編列此預算，就是因為政府擔心川普即將賣台而急著表現「我們更有價值」。

陳鳳馨表示，這說起來很悲哀，當前總統賴清德打的主意就是要討好美國，讓美國支持我們，然後2026年、2028年就能高枕無憂。但陳鳳馨預言，賴清德的狀況絕對不會像前總統蔡英文那樣順利。

陳鳳馨回憶，川普第一任期便打算與中國交易，開啟貿易戰是為了建立自身籌碼、拉高籌碼以利交換。但在第一任期時中國並未理睬。到了當前的第二任期，美中雙方已平起平坐，川普政府人士僅剩國務卿盧比歐（Marco Rubio）對中採取相對反對態度，但也開始跟著川普改變。

陳鳳馨直言，川普跟每一位國家元首通話完一定發在Truth Social上，只有日本首相高市早苗不發，因為是高市早苗讓川普瑣事纏身，因此連發都懶得發。而跟據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）25日接受CNBC專訪時指出，川普接下來要和習近平共見4次面。陳鳳馨感慨「還有什麼機會塑造台美友好？」

陳鳳馨認為，若想以台美友好選明年選舉，賴清德恐將大失所望，其實民進黨支持者非常焦慮，因為他們沒有想到，會碰上一個這麼親中的美國總統。

