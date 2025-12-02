爆2026、2028抓8人 郭正亮再揭「有些已立案」：等著看

前立委郭正亮昨（1）日爆料，有「重要人士」透露，2026、2028恐醞釀司法手段，有包括縣市長、立委在內的8人要被抓，引發外界熱議。而在今，郭正亮再度透露，有些案件已經立案、在辦了，但是是哪些人被辦，自己不方便、也不能回答，「你就等著看吧」。

郭正亮昨天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，如果在明年執政2周年時無法過境美國，現在也沒有一個議題會得分，總統賴清德恐會很焦慮，所以現在自己聽到了一些「可怕的動作」在醞釀。他提到，自己近日和一位「重要人士」吃飯，他說出聽到的，對方稱，2026、2028保證有8個人要被抓，縣市長、立委都有。

郭正亮直言，賴清德只有兩招，分別是扣紅帽和司法，使用司法這種招數，就說明沒有能力作戰才會這麼做，而外面的人之所以會聽到相關消息，則說明賴連檢調都控制不住。

而在今天，郭正亮在政論節目《中天辣晚報》被主持人洪淑芬問到相關話題時，表示由於案件還在偵辦，且有些案件已經立案，所以這不能講，「到時候就知道了」。洪淑芬追問，這8人中有些案子已經在辦了？郭正亮則回答「當然是這樣」、確實已經在辦，但對於洪詢問「是哪些人」？他則表示自己不方便、也不能回答，「你就等著看吧」。

