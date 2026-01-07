爆3醫師放任「無照醫材廠商」執刀手術 台中榮總發聲：釐清真相依法辦理

台中市 / 武廷融 綜合報導

近日有媒體踢爆，台中榮民總醫院有3名醫師竟讓「無照醫療廠商」進入手術房內手術執刀，且時間至少已長達3年以上。對此，台中榮總今(7)日發布聲明回應，強調台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，而針對有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

根據媒體《CTWANT》報導，台中榮總有3名任職於神經外科內的醫師，竟趁病人麻醉時，放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內手術執刀，醫師本人則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，且時間至少已長達3年以上。

對此，台中榮總今日發布聲明表示，台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。針對有關媒體報導，台中榮總已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

