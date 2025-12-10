爆5.9億國防採購「裝修公司得標」 王鴻薇：快篩小吃店既視感

國民黨立委王鴻薇今（10）日踢爆，國防部一宗決標金額5.9億的國防採購標案，是由一家室內裝修公司得標，她質疑，國防部到底為什麼會跟一家室內裝修公司採購裝備？「好有快篩小吃店的既視感」。

「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎」，王鴻薇今天在臉書發文表示，有民眾今天在網路爆料，指國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，她直呼，這麼高價的國防部標案，一家裝修公司就公司承包，真令人嘖嘖稱奇。

王鴻薇指出，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件，「RDX海掃更」的英文RDX，來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥。這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照該公司公開廣告內容說明，實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇提到，自己找了街景地圖，根據公開招標文件公示，「福麥國際室內裝修公司」於94年登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號，若從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館。她質疑，國防部到底為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

王鴻薇也喊話總統賴清德，國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25兆特別預算壓境，賴頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白。

