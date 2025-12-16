爆6男星都追過她！陳沂談陳匡怡自爆「可信度高」笑喊：老兵味飄出來了

娛樂中心／綜合報導

女星陳匡怡是台大五姬之一「國企匡」出身，2017年因健康因素淡出演藝圈，近來卻無端捲入爭議。前兩個月她遭週刊爆料「穿薄紗夜約人夫」，消息曝光後讓她相當憤怒，她也主動提起過往感情，自爆當年除了張孝全外，辰亦儒、賀軍翔、郭品超，甚至導演瞿友寧，都曾在多年前追求過她，對此陳沂就認為像是老兵在談當年勇一樣。

陳匡怡近日頻頻發文，表示年除了張孝全外，辰亦儒、賀軍翔、郭品超，甚至導演瞿友寧，都曾在多年前追求過她，但最後都因「覺得自己配不上她」而沒有發展成戀情，引發外界熱議。

（圖／翻攝自陳沂臉書）

對此，網紅陳沂直言她其實覺得陳匡怡的說法「可信度蠻高的」。陳沂表示，陳匡怡在全盛時期確實條件很好，「當年真的是女神，又美又有氣質，還頂著台大國企的高學歷光環」，被不少人追求並不意外。

陳沂也笑說，如果換成別人講出類似內容，自己可能會當成玩笑看待，但若真的是事實，「我反而會把那些男生當笑話看」。不過她也補了一句，認為陳匡怡近來頻頻回顧往事，「真的有點像老兵在講當年多勇猛一樣」，直言「老兵味都飄出來了」。

