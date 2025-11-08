爌肉飯回來了！彰化老店「阿泉」今備貨增2成 排隊人潮爆滿
彰化人氣美食「阿泉爌肉飯」今（8）日重磅回歸！隨著豬隻禁宰令解除，採用新鮮溫體豬肉製作的招牌爌肉飯終於能再度供應，一早就吸引大批饕客排隊，為因應需求，店家特別增加約2成備貨量，全力滿足顧客。
彰化素有爌肉飯、肉圓美食之鄉的美譽，不只在地人喜愛，還吸引各地遊客朝聖。然而，因應台灣首例非洲豬瘟，政府祭出禁宰令，阿泉爌肉飯一度無法取得溫體豬肉，只能暫停供應爌肉，改以雞腿飯頂替。如今豬肉供應恢復，不僅饕客雀躍，店家也鬆了口氣。
阿泉爌肉飯負責人施泊宏表示，禁宰令對營運影響不小，「幸好政府有效管控疫情，讓豬隻得以恢復宰殺，有溫體豬肉可供應，我們才能重新營業。」他透露，今天早上7點開店，但已有顧客於6點多到場排隊，想趕快享用停賣多日的經典美味。
施泊宏也說，雖然雞腿飯廣受好評，但爌肉回歸後將採限時限量供應，若需求持續增加，會再考慮增加販售時段及數量。為了今日開賣，加上是假日，施泊宏將備貨量增加2成，在收到肉品後，工作人員半夜就開始趕工加工，確保供應充足，滿足顧客食慾。
國產豬肉解封 拍賣價格平穩
記者康子仁、陳華興、陳金龍∕綜合報導 豬隻禁運禁宰令解除，八日為肉品市場交易第二天。…中華日報 ・ 6 小時前
解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間
即時中心／廖予瑄報導由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。今（8）日農業部指出，截至下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬拍賣價格還算平穩；另外，各項監測工作也持續進行中，「今日下午5時為止，採檢結果皆為陰性。」民視 ・ 7 小時前
彰化爌肉飯回歸！阿泉備貨增2成 饕客排隊搶吃
爌肉飯回來了！隨著豬隻禁宰令解除，採用溫體豬肉製作的彰化美食爌肉飯，在睽違數日後再度回歸，許多饕客在店家一開店，搶先品嘗思念好多天的美味，有民眾說「就是喜歡這一味」，業者也表示，收到肉品後就馬上動員工作人員製作，就是為了今日能讓民眾一飽口福，為此阿泉爌肉飯增加二成備貨量。中時新聞網 ・ 15 小時前
爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商...華視 ・ 14 小時前
豬肉回來了！台中黃昏市場剁肉聲響起 婆婆媽媽搶購補貨
豬隻禁運昨天（6日）中午解禁，今天開放批發屠宰，中午過後，台中市區黃昏市場迎來久違的新鮮溫體豬肉，婆婆媽媽們紛紛採買，讓原本冷清半月的市場豬肉攤再現熱絡景象。記者下午4點左右實地走訪南屯的黃昏市場，只見豬肉攤老闆們忙著分切、秤重、打包，剁肉聲此起彼落，攤位上鋪滿鮮紅色豬肉，吸引許多人圍觀挑選。穿紫衣自由時報 ・ 1 天前
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆 客狂嗑3碗
彰化市 知名傳統肉圓、爌肉飯等店家，重新開業，阿泉爌肉飯，一早就準備了1千份，有民眾終於等到，一口氣就吃了3碗；阿璋肉圓 也順勢推出優惠，買10送2。 #禁宰令解除#報復性吃豬#爌肉飯#肉圓東森新聞影音 ・ 13 小時前
「台中肉員」復業湧人潮 「爌肉蕭」、「陳明統爌肉飯」下週回歸
非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，7日溫體豬肉重新上市，知名的「台中肉員」今天恢復正常營業，顧客立即回流，店內坐滿客人，知名的爌肉飯業者有大智路「爌肉蕭」及忠孝路「陳明統爌肉飯」則持續停業，待下週一（10日）才會正式復業。台中肉員周老闆說，溫體豬肉禁令時，要兼顧店內員工生計，加上民眾吃肉員習慣，以及觀自由時報 ・ 10 小時前
溫體豬恢復上市 彰化肉圓、爌肉飯名店湧人潮
溫體豬恢復上市掀起搶買熱潮，像是彰化老牌肉圓店今（8）日開賣後，不少人趕緊來品嘗溫體豬美食，而台中建國市場攤商跟雲林的豬肉攤商都認為，豬肉買氣明顯增加不少。公視新聞網 ・ 15 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 13 小時前
「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬
市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨自由時報 ・ 13 小時前
豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
【民眾網諸葛志一臺中報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤 8日全面回歸正常。台中 […]民眾日報 ・ 10 小時前
彰化肉圓重磅回歸 阿璋買十送二、北斗肉圓生備貨增2成
美味肉圓回歸！受豬隻禁宰令影響，彰化聞名的美食肉圓在沒溫體豬肉供應下，只能被迫休息，隨著禁宰令解除，肉圓業者喜迎回歸，阿璋肉圓為此推出今日限定外帶買十送二優惠回饋消費者，北斗肉圓生也提高備貨量2成，因應可能增加的購買人潮。中時新聞網 ・ 13 小時前
彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞
中部中心/王俞斐、李文華、李柏瑾 彰化報導豬肉禁宰令解封，溫體豬肉終於恢復供應，彰化美食爌肉飯和肉圓，也在今天（8日）恢復供應，業者們連日趕工處理，趕在一早營業，有民眾一個人點了三碗爌肉飯，回憶熟悉的好滋味。民視 ・ 14 小時前
