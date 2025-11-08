爌肉飯回來了！彰化老店「阿泉」今備貨增2成 排隊人潮爆滿

彰化人氣美食「阿泉爌肉飯」今（8）日重磅回歸！隨著豬隻禁宰令解除，採用新鮮溫體豬肉製作的招牌爌肉飯終於能再度供應，一早就吸引大批饕客排隊，為因應需求，店家特別增加約2成備貨量，全力滿足顧客。

阿泉爌肉飯今日重磅回歸 。（圖／翻攝自臉書／ 阿泉爌肉飯 ）

彰化素有爌肉飯、肉圓美食之鄉的美譽，不只在地人喜愛，還吸引各地遊客朝聖。然而，因應台灣首例非洲豬瘟，政府祭出禁宰令，阿泉爌肉飯一度無法取得溫體豬肉，只能暫停供應爌肉，改以雞腿飯頂替。如今豬肉供應恢復，不僅饕客雀躍，店家也鬆了口氣。

阿泉爌肉飯負責人施泊宏表示，禁宰令對營運影響不小，「幸好政府有效管控疫情，讓豬隻得以恢復宰殺，有溫體豬肉可供應，我們才能重新營業。」他透露，今天早上7點開店，但已有顧客於6點多到場排隊，想趕快享用停賣多日的經典美味。

施泊宏今日將備貨量增加2成。（圖／翻攝畫面）

施泊宏也說，雖然雞腿飯廣受好評，但爌肉回歸後將採限時限量供應，若需求持續增加，會再考慮增加販售時段及數量。為了今日開賣，加上是假日，施泊宏將備貨量增加2成，在收到肉品後，工作人員半夜就開始趕工加工，確保供應充足，滿足顧客食慾。

