爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
彰化縣 / 綜合報導
溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商比平常多準備一倍的肉量來供應，至於民眾關心的價格部分， 台中的 豬肉攤商說，和豬瘟疫情前相比，沒有太大浮動。
滷的油亮亮，厚實又大塊的爌肉，放在白飯上，淋上滷汁香氣四溢，老闆手工現擀麵皮，包進特調豬肉內餡，熱騰騰的現蒸包子出爐，搭配一碗餛飩湯，清爽湯頭加上蔥花點綴，一端上桌，民眾立刻大口吃下肚。
餛飩店業者說：「5天，休息5天，很開心，我從沒有說買不到肉，頭一遭。」豬隻禁宰令終於解封，為了讓民眾一早就能吃到美食，業者幾乎整晚沒睡熬夜處理食材，彰化知名爌肉飯，一早就有民眾排隊，還有人從外縣市來，一口氣吃了3碗。
民眾說：「我一開始來的時候只吃兩碗，後來覺得還可以再吃就點到第3碗。」另外在台中第二市場，一大早豬肉攤前也出現排隊買肉，老闆娘說不少人早在前一天就電話預訂，為了防止民眾搶購，特別準備比平常多一倍的肉量供應，在豬價部分老闆娘也說，跟豬瘟疫情前相比沒有太大浮動。
台中豬肉攤商說：「都沒有漲啦(豬肉)，今天殺兩頭豬，原本殺一頭今天殺兩頭，對，因為我不喜歡殺那麼多，因為我們家要做一些加工，會做不出來。」冷清將近半個月的豬肉攤，再現熱絡買氣，小吃業者也恢復供應豬肉商品，讓消費者大快朵頤。
