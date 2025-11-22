爐子忘關火外出 廚房冒濃煙午仔魚燒到「臭火搭」！

〔記者湯世名／彰化報導〕近來忘關爐火引發火警層出不窮，彰化市茄苳路一處三合院民宅今天(22日)中午突然冒出濃煙，鄰居發現後向消防局通報，消防人員與警方趕抵現場，卻不見住戶，所幸門未鎖進屋內查看，竟是廚房正在煎午仔魚冒出濃煙，研判住戶烹煮午餐時忘記關火就外出，消防員火速端起鍋具放置屋外地面，並進行通風疏散濃煙，所幸未釀重大災情。

彰化縣消防局今天中午接獲民眾報案指出，彰化市茄苳路一處三合院民宅冒出濃煙，還聞到燒焦味，消防員與警方獲報後趕往現場，只看到煙霧不斷從屋內竄出，但卻不見屋主，所幸廚房鍋具並未燃燒。

消防局提醒民眾在進行烹煮食物時，務必要「人離火熄」、「湯不滿」，若擔心自己會忘記，可使用鬧鐘或定時器放在屋內或廚房藉以提醒，或選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，千萬不要以為只是離開火爐一下子，殊不知危險就在此發生。家中各處都應安裝住家警報器，在火警發生初期即能發出高分貝警報聲響發揮警示作用，降低生命及財產損失。

