爐源寺66週年慶 發放愛心物資助弱勢

宜蘭爐源寺舉辦「６６週年慶弱勢團體及中低收入戶愛心物資發放」，在最需要的時刻送上最實際的協助，更為社區帶來一股暖流。（縣議員黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨重創宜蘭，許多弱勢家庭正面臨生活用品受損、環境清理壓力倍增的困境。爐源寺十六日舉辦「６６週年慶弱勢團體及中低收入戶愛心物資發放」，在最需要的時刻送上最實際的協助，更為社區帶來一股暖流。

宜蘭縣議員黃琤婷也到場參與。她表示，在災後的艱難時刻，物資發放不只是物品的提供，更是告訴每一位弱勢家庭：「你們不是孤單的，我們都在」。她並感謝爐源寺長期投入公益，秉持三奶夫人的慈悲精神，用行動照顧在地最需要陪伴的族群。

黃琤婷表示，近期走訪許多受災家庭，看見大家仍堅強面對生活，非常令人心疼。而此時此刻，爐源寺的愛心物資正好補上了許多家庭最迫切的需求，讓災後重建的路上多了一份支持、多了一份力量。

她強調，社會安全網不只依靠政府，也需要各寺廟、團體與善心人士共同守護。有愛的地方，就不會讓任何人被遺落。黃琤婷承諾，未來將持續協助弱勢、爭取更多社福資源，與地方一起讓愛延續、讓溫暖擴散。