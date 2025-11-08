爐烤牛疑太生！情侶餐後狂拉6次吐7次 衛生局開查

網友爆料指出，11月6日至台中IKEA用晚餐，女友主餐點了爐烤牛，自己點了豬肋排，女友說看到爐烤牛「有這麼生」被嚇到，但想說浪費還是硬吃，自己幫忙吃掉1／3，當晚女友上吐下瀉6、7次，自己吐了1次、拉了3次。台中市衛生局表示，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。

「有人11／6在台中IKEA用餐後上吐下瀉嗎？」1名網友今爆料指出，11／6和女友在IKEA吃完晚餐後，女友從晚上11點多開始肚子痛，凌晨不停上吐下瀉，大約吐了7、8次、拉了6次，吐到胃痙攣以及拉到最後狂拉水直到隔天早上8點；自己則清晨5點多吐了1次、拉了3次。

廣告 廣告

該網友指出，女友主餐點了爐烤牛，當時工作人員有說爐烤牛是3、5分，女友看到夾到餐盤上「這麼生」有嚇到，她怕浪費所以吃了1大半，剩下1／3無法繼續，自己則幫忙吃掉。

台中市食安處祕書蔡文哲表示，已錄案將前往店家查核製作流程。（圖／食安處）

台中市衛生局說明，民眾反映至IKEA用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。

更多中時新聞網報導

3核電廠耐震力堪憂 監委促檢討

MLB》道奇封王遊行 日本雙星風光

張惠妹時隔5年家鄉台東跨年