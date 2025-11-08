爐烤牛疑太生！情侶餐後狂拉6次吐7次 衛生局開查
網友爆料指出，11月6日至台中IKEA用晚餐，女友主餐點了爐烤牛，自己點了豬肋排，女友說看到爐烤牛「有這麼生」被嚇到，但想說浪費還是硬吃，自己幫忙吃掉1／3，當晚女友上吐下瀉6、7次，自己吐了1次、拉了3次。台中市衛生局表示，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。
「有人11／6在台中IKEA用餐後上吐下瀉嗎？」1名網友今爆料指出，11／6和女友在IKEA吃完晚餐後，女友從晚上11點多開始肚子痛，凌晨不停上吐下瀉，大約吐了7、8次、拉了6次，吐到胃痙攣以及拉到最後狂拉水直到隔天早上8點；自己則清晨5點多吐了1次、拉了3次。
該網友指出，女友主餐點了爐烤牛，當時工作人員有說爐烤牛是3、5分，女友看到夾到餐盤上「這麼生」有嚇到，她怕浪費所以吃了1大半，剩下1／3無法繼續，自己則幫忙吃掉。
台中市衛生局說明，民眾反映至IKEA用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。
其他人也在看
台中IKEA吃爐烤牛「生到嚇到」！情侶控吃完嚴重上吐下瀉…食安處要查了
台中IKEA疑似發生食安疑慮，有民眾指控6日晚上和未婚妻去用餐，點了一份爐烤牛，結果牛肉疑似沒烤熟，他們看到「這麼生有嚇到」，因為不想浪費還是吃光，結果兩人回家後嚴重上吐下瀉。對此，台中食安處表示目前尚未接獲醫院通報，但已啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若有違反食安法規定項目又未改善，最重可罰2億元，後續將持續關注通報情況。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
量子科技比人工智慧（AI）更重要嗎？
量子力學令人嘆為觀止的複雜性或許是其目前並不如AI那樣引人注目的原因之一，但前景極為廣闊。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
網友爆在台中IKEA吃下「幾乎全生」牛排而上吐下瀉 衛生局要出手了
跨國連鎖大型家具IKEA台中分店餐廳傳出疑似食物中毒事件，網友爆料吃了幾乎只有表面熟的生牛排，指前（6）日與女友到餐廳吃晚餐點了爐烤牛排3分至5分，回家後就開始腹痛、下吐下瀉，吐了7、8次、拉了6次，也有網友附和點了牛排也沒熟，出現腹瀉、畏寒，台中市衛生局表示，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，自由時報 ・ 14 小時前
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了EBC東森新聞 ・ 11 小時前
「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...聯合新聞網 ・ 20 小時前
日相高市備戰國會質詢 罕見凌晨3時上工準備
（中央社東京7日綜合外電報導）日本首相高市早苗為了準備上任後首場眾議院預算委員會答詢，今天凌晨3時起在首相公邸開會。日媒指出，石破茂等歷任日相也是上午開始預備答詢，但凌晨就開始準備相當罕見。中央社 ・ 1 天前
日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內
在日本熊害爆發的此刻，一般人遭遇熊唯一能有的「武器」就是防熊噴霧。然而防熊噴霧要有效使用最好需要先行練習，而且在最近大賣的情況下，日本當地防熊噴霧缺貨，品質良莠不齊。太報 ・ 7 小時前
台中大安肉品市場恢復豬隻拍賣 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除，台中市大安肉品市場7日上午10時開始拍賣豬隻，截至中午成交629頭，標準豬95至155公斤，平均重126.0公斤，單價新台幣98.0元。中央社 ・ 1 天前
網吃台中IKEA牛排疑「肉太生」上吐下瀉 台中食安處要查
跨國連鎖賣場IKEA除了賣家具，不少民眾會也特地去用餐。不過有網友指出，6日跟未婚妻到台中店吃晚餐，點了爐考牛排3分至5分熟，回家後上吐下瀉。台中市衛生局表示，食安處將前往店家稽查製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注。太報 ・ 11 小時前
情侶台中IKEA吃「爐烤牛」後上吐下瀉 食安處緊急稽查！餐廳回應曝
台中IKEA餐廳爆出食安疑慮！一對情侶點了328元的「爐烤牛」，肉品送上桌竟帶鮮紅色，兩人頓時嚇到，但因不想浪費仍將餐點吃完。沒想到回家後雙雙出現上吐下瀉症狀，衛生局食安處已介入稽查，餐廳也主動聯繫當事人說明並加強員工訓練。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
豬肉開賣 立委巡走台東市場提醒登記中央補助3萬元
受到非洲豬瘟影響，台東中央市場的豬肉攤休息了15天，在中央禁宰令解除後，8日上午豬肉攤終於開始販售新鮮的溫體豬肉，一早開市就有許多民眾趕來購買，立委陳瑩與莊瑞雄今早也帶著宣傳單向攤商發放，提醒登記中央政府給予攤商的3萬補助金，攤商眉開眼笑的收下宣傳單說「立委今天是充當散財童子」。自由時報 ・ 13 小時前
亞馬遜低價版尬中國電商 拓展港台等14地市場
（中央社紐約7日綜合外電報導）亞馬遜公司今天表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場，加強與Shein和Temu等中國跨境電商在全球銷售廉價商品的競爭態勢。中央社 ・ 14 小時前
百年犂記餅店傳意外 女員工手指卡進攪拌機遭壓碎
台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒...華視 ・ 9 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前