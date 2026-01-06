一爐一香成主流，桃園低碳祭祀春節前全面上線。（民政局提供）

記者陳華興／桃園報導

春節將至，宮廟預計湧入大量參拜人潮，桃園市政府民政局五日攜手環保局於農曆年前共同推動「春節寺廟低碳環保作為」，邀集各大宮廟與會響應環保祭祀行動。目前，桃園市有二百八十七家寺廟實施環保祭祀措施，累計減碳排放約一百四十八公噸，營造健康、永續的宗教環境。

民政局長劉思遠六日表示，春節期間焚香與紙錢燃燒頻繁，易造成殿內空氣品質下降，影響民眾參拜舒適度。宗教信仰是市民生活的重要一環，市府並非限制宗教活動，而是透過跨局處合作，協助宮廟在尊重傳統的前提下，逐步導入低碳、環保與安全的作法。

護國宮副總幹事陳昱豪指出，過去護國宮共有五座大殿、二座小殿，長輩拜拜時幾乎是「一殿一份金紙」，焚燒量相當可觀；但經過兩年多持續宣導，現在多數信眾已能理解並接受金紙減量與集中燒等作法。他坦言，雖然廟內金香舖的收入減少，但也證明環保政策「真的奏效了」。

慈護宮亦響應減爐政策，一一三年主動將八座香爐減為二座。主委簡征潭表示，過去不少宮廟都擔心減少焚香，是否會影響香火與信眾凝聚力，但實際推動後發現，情況恰恰相反。他笑說，長輩其實「很可愛」，原本用於燒金的那份心意並沒有因此省下來，而是轉而捐作香油錢，繼續以實際行動敬神，也同時兼顧環境友善。

民政局表示，一一四年推動宗教遶境活動「自主檢核」制度，鼓勵宮廟於活動前主動申報、自主管理，目前已有一百二十一家宮廟申請、三十家完成輔導。此外，環保局推動的「低碳活動指引 Plus」，提供宮廟 三十一項減碳作為及一項創意作為，涵蓋線上祭祀、電子化功德箱、接駁車減少私人運具使用等作法，有效提升宗教活動的友善與低碳程度。