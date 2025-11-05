「爛地瓜」起手式？ 高嘉瑜深水炸彈引爆港湖選情

高嘉瑜表示，她在大全聯購買到的地瓜全爛掉，連續撥5通電話致電客服都沒接通。（圖：高嘉瑜臉書）

前立委高嘉瑜抱怨在大全聯買到的地瓜全爛掉，引發輿論關注並猜測此舉為回歸參選起手式。高嘉瑜今（5）日受訪時表示，2026不缺席是自己在2024年說過的，現在內湖南港也是她服務且大家支持她的地方，自己還是會在內湖南港重新出發。

高嘉瑜在臉書發文指出，昨日在大全聯購買一包栗子地瓜，回家切開後竟發現「整包全爛」，氣得想打客服反映，卻連續打5支電話都無法接通，最後還被自動掛斷。針對近日消費者反映地瓜商品品質不如預期，大全聯深表重視並致上歉意。

大全聯表示，每天早上會針對生鮮商品進行例行翻堆檢查，因為該商品外觀無異，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉，後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益。若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理。

高嘉瑜今天親自現身內湖大賣場踢館，她受訪時提到：「2026不缺席是自己在2024年說過的，現在內湖南港也是她服務且大家支持她的地方，自己還是會在內湖南港重新出發，自己曾經在港湖跌倒過、失敗過，在這裡重新出發是最踏實的出發點」。