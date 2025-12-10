爛尾工程擺5年／墊付上億款項遭控落跑 廠商喊冤「被新北捷運局騙了」

新埔民生地下道工程施工5年廠商遭新北捷運解約，負責人出面喊冤「捷運局不給錢」。（圖／李怡安攝）

新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程已施工5年，近期新北市政府捷運局指出是施工廠商萬德營造公司10月起開始無故不進場施工，進度落後34%，12月4日已終止契約並扣留7400多萬元支付損害差額。對此，萬德的陳姓負責人接受《鏡報》採訪時大喊委屈，他說從一開始捷運局拒絕變更對周邊住戶較安全的設計，在今年6月滲水後，未受到捷運局下一步指示他們不敢動工，然而捷運局未實際下令怎麼做，只說「先做再說」，且拖欠2、3年款項，未按月依契約計價，強調自己被新北捷運局騙，一定會提告。

「我們真的被捷運局騙了！」陳姓負責人秀出與新北市府捷運局來往公文。他說，明明今年10月他們還提出展延，也獲得市府同意，怎麼會說他們無故不進場落跑？現在還要解約，「那我們已經做好的部分呢？」

陳姓負責人指出，此工程在得標後，捷運局設計已遭審計部糾正可能造成機關重大損害，其設計工法會造成鄰損，一開始他也跟捷運局表示這個設計如果施工下去，會造成很多危險，但捷運局不承認也不更改設計，「一直強調要我們先做，做了再說。」

陳姓負責人說，因為自己是施工廠商，依照合約規定，只能按設計圖施工，且不能隨意變更，但因過程中發現現場土質的確有問題，也擔心工程導致房屋倒塌，公司很用心做了4種設計工法建議，捷運局拒絕辦理變更，也不支付款項。果然，在今年6月發生滲水甚至鄰損事件。

陳姓負責人表示，今年6月後，他們就不敢動工，「要是塌了怎麼辦，這有關人命問題！」於是就一直等待捷運局指示，但捷運局不聞不問，2位技師接續離職，「這工程太危險，他們都覺得做不下去。」

陳姓負責人不滿地說，公司前後已經為此墊付近1億費用，捷運局拖欠款項，他們送計價資料去，卻遲遲被拖延。今年5月他們再發公文請求協助，因為人力和材料費需求，需盡速取得積欠款項，然而，捷運局依舊要他們「先做再說」。

陳姓負責人強調，工程已經開挖下去，發現有漏水、塌陷，如果真的出人命要怎麼辦？所以他們停工等捷運局指示，卻被說是無故不進場落跑？他強調很委屈，「關係人命的工程，結果說我進度緩慢，現在解約，要我們怎麼辦？」

據知情人士透露，廠商今年8月就未進場動工，然而新北市捷運局直到10月才掌握狀況，更害怕媒體及議員披露，直至11月才發公文催促廠商，「這一定沒有廠商要接，最後就是爛尾，侯市府就想拖到選舉完，交給下一個執政團隊去煩惱。」

對於負責人指控，新北市捷運局回應，審計處是指出施工現場未依替代工法決議進行施工及試驗疑義，且施工工法係為施工廠商並經專任技師確認所提，惟今年開挖過程兩度發生漏水，係屬廠商施工不良，鋼管間隙精準度不夠及止水不良所造成，並沒有辦理變更設計的合理及必要性。但漏水事故發生後，萬德營造未提出等改善計畫，為確保安全避免再次發生漏水，本局另聘第三方專業技師共同研擬改善方案，

另外，捷運局表示，發現本工程進度延宕，便依契約精神向廠商要求提趕工計畫，於2025年7月10日進度開始落後超過10%，才開始依契約暫停計價，待進度趕上後即可恢復，同時於工程技術面積極給予協助，但3次通知廠商進場施工，皆無人進場，導致工程進度嚴重落後34％，12月4日已與廠商終止契約，會負起責任，也無藏匿實況，若廠商有疑慮，可尋求法律程序，相信證據會說明一切。。



