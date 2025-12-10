爛尾工程擺5年／新埔民生站地下道花6.49億僅下挖 議員喊「還路於民」

環狀線新埔民生站地下道工程從3.98億增至6.49億，然而工程延宕5年惹議，議員喊出還路於民。

新北市捷運局2020年11月開挖環狀線新埔民生站地下道，原本希望民眾可直接走地下道通往民生路三段，避開車流，並在地下道兩側增設電梯及電扶梯，原預計2024年1月完工，但工程進度延宕，施工圍籬嚴重影響通行，原訂的完工日每年都在跳票。捷運局坦言，當時現場下挖時遇有管線障礙，然而又造成滲水，所以後續幾乎停擺。

據了解，此工程是因板橋民生路段車多擁擠，加上路寬80公尺，所以規劃了地下道讓行人可以安全通行。原本從2020年11月開始動工，預計2024年1月完工，得標金額是3.98億，到了2023年12月新增電扶梯等變更契約，又追加1.29億，直到今年2月又因管線障礙遷移及鐵捲門需求加了0.23億，8月又再因滲水事件發生做止水工程追加1.15億，總金額來到6.49億。

光是今年就追加兩次預算，然而預算頻頻加上去，但5年的工程進度卻僅到計劃書中的第一階段。

如今西側面已經往下開挖，未來若造成爛尾工程，是否造成結構上的破壞也是問題點。新北市議員石一佑表示，她每一年都質詢捷運局，然而捷運局每次都是「今年說明年完工」，而且施工過程中早就發現地質條件有落差，工程延宕的原因先是從最早的管線遷移、技術討論，到後來又因地質狀況不如預期而一再延後，地方始終無法得到明確交代，呼籲市府應妥善處理。

石一佑表示，此地下道本來就沒與捷運站共構，未來使用率勢必有限，希望新北市府能正面回應此爛尾工程如何繼續，是否研議「還路於民」，不要變成居民和店家的集體夢魘。

捷運局回應，地下道工程主要配合地方需求後續增設出入口電扶梯，當時現場施工遇有管線障礙，如台電、電信、瓦斯、自來水、汙水管以及廢棄RCP排水管等，地下管線十分複雜，因此完工日不如預期。



