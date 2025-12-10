爛尾工程擺5年／開門開不了、地基滲水！ 店家苦住戶憂「每天都在賭運氣」

新北捷運環狀線新埔民生地下道工程，5年未完工，店家抱怨住家不安。（圖／李怡安攝）

新北捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，加上民生路路幅寬達80公尺，考量行人安全，新北市在2020年動工興建民生地下道。然而工程進度屢卡關，今年6月更出現滲水狀況，緊急灌漿回填。5年來久未完工，早就引起地方強烈不滿，其中店家更是無生意可做，抱怨連連。

據觀察，此路爲板橋往中和及新莊的重要道路，又臨近新埔商圈捷運站，車流量多。然而。民生路沿線多為老舊公寓與小型店鋪，包含牙醫、中醫、水族館、機車用品行與豆花店等，過去依賴路過客流生存，長期被圍籬封住後，來客量直接腰斬，

附近店家指出，此工程原本跟他們說3年，但一直拖延，中間擺了工程圍籬擋住招牌影響生意，行人難以通行「根本沒人會走來，生意快做不下去！」

另位，旁邊美髮業者表示，工程卡很久也沒進度，「5年來根本沒做了什麼，挖了就滲水反而很擔心。」

不只影響地方店家。住戶也對工程安全也感到不安，曾有住戶清晨發現一樓大門關不起來，才驚覺地面疑似下沉，另還有牆壁龜裂。陳姓住戶指出，從去年就有挖到水管的狀況，今年6月出現大洞外，還出現門框變形、牆壁裂開狀況，他們向工程人員反映，對方卻回覆一定要施工，「不然你們去找立委啊」，令他們苦不堪言。「大家覺得住在工地旁邊，彷彿每天在賭運氣，害怕下一次出問題是不是就在自己家門口。」

「對附近居民和店家來說，幾乎是一場沒完沒了的折磨。」新北市議員山田摩衣坦言，民生地下道從動工至今5年來，就接獲不少陳情，質疑因為動工結構受損上下樓不平，應該立即停工，「真的希望能讓他們趕快恢復正常生活」。

捷運局回應表示，由於工地圍籬占用民生路人行道及道路，為避免影響用路人權益及安全，東側工區12月10日退縮圍籬恢復道路使用，西側工區因已開挖需回填工作井，目前已著手辦理退縮圍籬工作。



