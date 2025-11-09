「爛尾」太多了！ 陸推「現房銷售」 封頂才開賣

中國許多城市爆發爛尾樓問題。（圖／翻攝自微博＠十六的月亮KkK2012）





中國大陸房市長期低迷，許多城市爆發爛尾樓問題，為了提振市場信心，官方近來推動「現房銷售」，目前已經有超過30座城市提出配套措施，讓消費者減少遇到爛尾的風險，不過也預期將增加開發商的資金壓力，購房成本也會增加。

河南抗議民眾：「還錢！」

河南民眾無奈跑到爛尾樓的頂樓，高舉紅布條抗議，像這種抗議爛尾向房產業者討債的場景，在大陸各地不算罕見。為了減少爛尾慘案持續發生，官方房市政策有了明顯轉變。

湖南看房民眾：「我們來看房就是所見就即所得，然後能夠讓我們很安心。」

廣告 廣告

河南看房民眾：「我即買即所得，我看到的就是實際呈現的，不存在一種心理落差，更能保證咱的消費者利益，起碼不用擔心買爛尾了，或者晚時間入住了。」

現在官方主推現房銷售，從去年以來已經有超過30座城市試點並提出配套政策，要來提振市場信心。像是在爛尾樓比例較高的河南，就擬訂施工進度要「封頂」才可以申報商品房預售許可證，換句話說，開發商要等房子蓋快好了，才有資金進入。

河南商業經濟學會副秘書長：「其實這個過程，對房地產開發商資金壓力是非常大的，資金實力不那麼強的企業，可能就會在這過程中，就會退下去。」

預期在大陸將展開一場房地產業的生存淘汰賽，資金不夠雄厚、規模不夠穩健的企業，可能撐不下去。對消費者來說雖然不用再看模型屋靠想像下單，不過預期買房成本也會增加。

大陸房市專家：「要注意的是現房銷售通常比期房會高（價格），那大概率不過省了租房過度的成本和爛尾的風險。」

2025年中共展開新一輪十五五經濟計畫中，就提出房地產的高質量發展，現房銷售就是其中一點。房產銷售模式正在轉變，不過也有民眾提出，當前還有許多爛尾樓問題懸而未決，政府應該正視。

更多東森新聞報導

戶籍清查行動擴大！50人遭除籍 3知名人物也在內

貿易戰降溫！北京宣布暫停實施6項稀土出口管制 恢復美大豆進口

鄭麗文出席白色恐怖追思會 蔡正元酸：不如改名「中國國民投降黨」

