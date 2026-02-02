爛痘1年治不好！女大生臉藏「百隻8腳蟲」猛生小孩 醫示警曝恐怖畫面

健康中心／林昀萱報導

臉部時常泛紅、摸起來粗粗的，要注意恐是蠕形蟎蟲在作怪。皮膚科醫師王佑鑫分享，幾乎每個成年人的臉上都有這種「蟲」，它們平常就躲在你的毛囊和皮脂腺裡，靠吃你的皮脂和細胞維生。當免疫力下降、或是塗了太多油膩的保養品如同「餵他們吃大餐」，蠕形蟎蟲就瘋狂生小孩，從幾隻變成幾萬隻，也就是「蠕形蟎蟲症」（Demodicosis）。

王佑鑫透露，門診來了一名女大生一臉憂鬱，口罩一摘赫見兩頰到T字部位密密麻麻的紅色丘疹，他告知這是一場蟲蟲危機，「你臉上現在可能住著一支特種部隊，名字叫蠕形蟎蟲」。一聽到臉上有蟲，女大生驚喊：「醫師你是說我臉上有蟲在爬？我每天都有洗臉耶！你是嫌我不乾淨嗎？」王佑鑫解釋，這和有沒有洗乾淨並無關係，這些蟲本來就是你的「房客」，幾乎每個成年人的臉上都有這種蟲，靠吃皮脂和細胞維生。正常情況下，它們跟我們和平共處，但當免疫力下降或塗抹太多保養品時甚至長期亂擦類固醇藥膏壓制了免疫警察，這些房客就會開始瘋狂生小孩，從幾隻變成幾萬隻。

且蠕形蟎蟲症是皮膚界的「影帝」，最喜歡模仿青春痘、酒糟肌或是脂漏性皮膚炎。如果你把它當成痘痘，拼命擦強力的抗痘藥膏或果酸，反而會刺激皮膚屏障受損；如果你把它當成過敏，去擦類固醇，那更慘：類固醇就像是幫這些蟲蟲請了保鑣，把免疫系統這群警察通通趕走，蟲蟲就在你臉上直接「開電音趴」了，當然愈擦愈紅！王佑鑫提醒，若發現痘痘有以下特色，請務必提高警覺：

◎擦了痘痘藥反而更乾、更紅、更癢。

◎紅疹主要集中在 T 字部位、眼睛周圍或嘴巴周圍。

◎皮膚表面摸起來粗粗的，像砂紙一樣（那是蟲多到塞住毛孔的脫屑）。

◎臉部經常莫名其妙的發癢，尤其是晚上。

王佑鑫指出，殺蟲是長期抗戰，現在雖然有很好的殺蟲藥膏，但不要想著要一夜清空。蟲蟲有卵、有幼蟲、有成蟲。你殺了成蟲，躲在毛孔深處的卵還會孵化。所以，治療通常需要2到4個月。更重要的是「不要一邊殺蟲一邊餵蟲」。 如果你還在用厚重的乳霜保養品，你是在前門殺敵，後門偷偷運糧草。蟲蟲吃得飽飽的，體力好得很，你怎麼殺得完？把多餘的保養品撤掉，配合醫師的藥物，讓皮膚恢復原有的平衡，這場蟲蟲危機自然就會解除。他強調，不需要追求臉上完全「無蟲」，而是追求的是讓它們乖乖當個安分守己的房客。

