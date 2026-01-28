爛臉也要演 春風扮黑白郎君挺《功夫》
由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，除主演戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷，28日釋出花絮眾星雲集篇，曝光驚喜嘉賓，包括玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，團員健志、洋蔥則分別飾演「飛龍、飛虎」，請到原班化妝師操刀，還原原版規格，另有曾莞婷加持，飾演爆乳火辣老闆娘。
春風率先挑戰片中造型最繁複、辨識度極高的角色「黑白郎君」，厚重妝容幾乎讓人認不出本尊，角色台詞充滿喜感、笑果十足，春風自己都忍不住數度笑場。九把刀透露，春風其實臉部肌膚相當敏感，但為了力挺《功夫》，仍毫不猶豫接受高難度妝容挑戰，讓九把刀感動不已：「他抱著爛臉也要演的決心。」
另兩位成員健志與洋蔥，則是挑戰觀眾耳熟能詳的經典角色「飛龍、飛虎」，健志表示兩人造型特別請來《飛龍在天》的原班化妝師操刀，兩人一登場經典台詞立刻脫口而出，瞬間勾起回憶殺；曾莞婷這次飾演在冰菓店工作的辣媽，一身火辣低胸造型，畫面曝光立刻成為話題焦點。
