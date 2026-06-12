爛臉危機！醫美黑心貨流向全台醫療院所 「過期果酸」狠削2600萬

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奇瑩國際被查獲私自製造大批來源不明果酸類化粧品。高雄市衛生局提供

有高雄民眾今年4月前往皮膚科進行果酸換膚療程，術後臉部竟慘遭大面積灼傷，雄檢會同高市衛生局據報後追查發現，位於新興區的「奇瑩國際有限公司」不具產品代理商資格，竟私自調製來源不明的果酸化粧品。檢調10日兵分三路搜索工廠及負責人住處，查扣大批化學原料、空瓶、標籤噴印機及封膜設備，將依法裁處罰鍰，並勒令立即下架回收。

奇瑩國際被查獲私自製造大批來源不明果酸類化粧品。高雄市衛生局提供

高雄地檢署查出，奇瑩公司嚴姓負責人「全家總動員」，子女皆擔任公司要職。該公司自1998年起曾代理某美商保養品，但早在2007年後就再也沒有進口任何原料，且嚴嫌等人明知庫存原料已過期多年，仍將這些過期黑心貨重新裝瓶、瘋狂竄改打印新鮮的製造日期，直接銷往全台多家知名醫院與診所。

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此外，該公司膽大包天，另在未經授權下私自委託台灣或義大利的不明工廠山寨仿冒品，外包裝全印上英文說明佯裝成「原廠進口」坑騙消費者，多年來不法獲利高達2600多萬元。

檢方訊後認為，嚴姓負責人涉犯加重詐欺取財、妨害農工商等罪嫌重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押。經高雄地院審理後，裁定嚴嫌以80萬元交保，其餘兩名共犯子女分別以30萬元交保及限制住居，目前檢調正全力擴大追查這批「毀容毒果酸」的具體流向。



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