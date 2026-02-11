爛醉開賓士GLA上路「撞碎」23歲女清潔員！香酥鴨老闆今遭檢方起訴

社會中心／洪正達報導

鄭姓男子為台南一家香酥鴨店老闆，去年12月間酒駕撞死一名女清潔員。（圖／翻攝畫面）

台男香酥鴨名店老闆鄭姓男子（48歲）去年12月間飲酒後，駕駛賓士GLA在安平區撞上一輛作業中的民營垃圾車，當場造成23歲陳姓女清潔員當場死亡，鄭男隨後被趕來的警方逮捕送辦，隨後遭到羈押，檢方近日偵結，依涉犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌起訴。

檢方表示，鄭姓男子於2025年12月16日凌晨飲酒後，仍駕駛自小客於當天上午8點左右，行經安平區慶平路時撞上站立於垃圾車後方的清潔人員陳女，導致陳女因下半身粉碎性骨折、多重性外傷而當場死亡，經警到場處理，測得鄭男酒測值高達0.95毫克。

廣告 廣告

南檢於案發當天下午會同法醫相驗，後續已向法院聲押獲准，該案於近日偵結，認定鄭男涉犯「不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死」罪嫌起訴，並移審台南地院。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

高雄博田院長謝榮豪涉「醫材商代刀」遭傳喚！橋檢深夜諭令100萬交保

小一男童遭「傘戳身、垃圾倒頭」家長、安親班、教育局都出面了

春節搭車免驚！鐵路警左營所「春安3大亮點」守護你我財產與平安

小三護理師狂愛已婚醫師 ！傳訊「做愛做到流產」元配崩潰提告結局曝

