「爪哇猿人」是假的? 反進化論論述再起 指控古人類學存在長期誤導

進化論長期被視為物種演化的科學觀，近日網路上出現反進化論的文章引起熱議。 圖：翻攝自@scievision369

[Newtalk新聞] 一篇以「進化騙局（」為題的長篇文章近日在網路流傳，作者延續對「皮爾當猿人」（Piltdown Man）造假事件的批判脈絡，將矛頭指向 19 世紀末由荷蘭學者杜布瓦（Eugène Dubois）提出的「爪哇猿人」（Java Man），質疑其被視為人類進化關鍵證據的正當性，並指控相關論述長期被學界與輿論刻意掩蓋。

該文主張，達爾文 在《物種起源》中提出的並非可直接驗證的科學證據，而是一系列基於相似性與自然選擇概念所構成的假設體系。作者認為，進化論成立的關鍵前提在於能否透過化石證據建立清楚、連續的進化序列，但現實中的化石紀錄始終缺乏可驗證的「中間環節」。

達爾文《物種的起源》。 圖：翻攝自網路

文章指出，杜布瓦為證實人類由猿進化而來的假說，於 19 世紀末前往當時荷蘭殖民地爪哇進行挖掘，先後發現一塊顱骨、一枚臼齒與一根股骨，並將其拼湊為同一個體，命名為「直立猿人」。然而，作者強調，這些化石不僅出土時間相隔近一年，位置亦相距約 45 英尺，且缺乏明確的地層紀錄，卻仍被認定為單一過渡物種，屬於「極不嚴謹的學術拼接」。

文中進一步整理當時學界的反對意見，包括有解剖學家指出，所謂「猿人」的腿骨完全符合現代人類特徵，而顱骨則屬於猿類，兩者並不存在過渡型態；也有人質疑挖掘現場更像是人類獵食後遺留的獸骨堆，反而顯示人類早已存在。對於這些質疑，作者特別點名杜布瓦提出的「鱷魚假說」，即認為骨骸可能遭鱷魚拖散，藉此解釋空間分離問題，並將此視為「以假說圓補假說」的典型例子。

文章指出，儘管「爪哇猿人」在多場國際學術會議中未能獲得一致認可，支持進化論的學者仍透過輿論操作，將其塑造成「缺失環節已被發現」的重大突破，並藉此鞏固進化論的科學地位。作者並將此與後來曝光的皮爾當猿人造假事件相對照，認為兩者在「以權威預言、再用發現驗證」的模式上高度相似。

杜布瓦（Eugène Dubois）所提出的爪哇猿人主張。 圖 : 翻攝自Britanica

根據該文敘述，杜布瓦晚年在重新鑑定化石後，公開承認所謂「爪哇猿人」並非單一物種，顱骨屬於已滅絕的大型黑猩猩，腿骨則為人類遺骸，等同撤回其早年主張。然而，作者指控，這項自我否定並未被主流進化論學界接受，相關論文與教科書仍持續將爪哇猿人視為人類進化的重要證據。

文章最後總結，從皮爾當猿人到爪哇猿人，反映的不是單一學者的錯誤，而是整個進化論體系在證據不足情況下，透過選擇性呈現與歷史敘事，維持理論正當性的結構性問題。作者強調，其目的並非提出替代生物學理論，而是要求重新檢視被視為「鐵證」的進化論基礎。

