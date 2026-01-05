爪迷有福了！盧秀燕出手整頓洲際球場廁所設備 去年底「五迷」已率先體驗

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中洲際棒球場是中華職棒中信兄弟隊的主場，也是台中重要的大型演唱會展演場地，然而觀賽區廁所長期被反映的排隊久、異味與潮濕等毛病。台中市政府利用中職賽季結束後的空檔進行全面整頓，尤其針對一、三壘二樓觀賽區廁所徹底改善，去年底前來洲際球場參與五月天演唱會的歌迷，已經率先感受更舒適、安心的觀演環境。

台中市府說明，從觀眾最有感的使用體驗著手，針對一、三壘二樓觀賽區廁所長期被反映的排隊久、異味與潮濕等問題進行全面改善；且市府在持續優化既有場館的同時，也同步布局未來大型展演空間，「台中超巨蛋」計畫已於日前完成促參公聽會，廣納地方居民與各界意見。

市府強調，超巨蛋將於水湳經貿園區以國際級規格落成，屆時台中將具備四季皆宜的室內運動與展演場域，成為承接世界級賽事與巡演的重要城市。

台中市運動局指出，廁所優化工程已完成重新配管、地坪與磁磚更新，並增設全新衛生設備，同步進行內外牆面粉刷及百葉窗重新噴漆，有效改善異味與潮濕問題；另也督導營運商加強場館維護，場內座椅全面清洗，周邊停車場於活動前完成環境整理及身心障礙停車格標線重繪，從進場到散場，全面提升觀眾使用品質。

