爬升5850公尺限時28小時完賽 福爾摩沙古道越野賽11／29登場

羅培德2016年開始，每年費心整理古道，並在11月舉行福爾摩沙古道國際越野賽。（跑山獸提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮長廖志城為參賽選手頒獎，歡迎他們來埔里參賽並旅遊。（跑山獸提供／楊靜茹南投傳真）

2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽29日登場，吸引逾40國、約1600人參賽， 其中104K組跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等，總爬升5850公尺，限時28小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一，主辦人、來自捷克的台灣女婿羅培德盼世界看見台灣山林、文化與自然之美。

跑山獸羅培德說，他熱愛台灣山林，十多年前，他比對舊地圖，意外發現了這條被歲月遺忘的原住民古道，海拔從600公尺至2000公尺，橫跨泰雅、賽德克及布農族的領地，他認為這片壯麗、原始且深邃的寶地，值得讓世界看見，因此2016年開始，每年費心整理古道，並在11月舉行越野賽。

2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽29日登場，吸引逾40國、約1600人參賽。（跑山獸提供／楊靜茹南投傳真）

福爾摩沙古道國際越野賽分為10K、18K、40K、75K、104K共五級距；10K、18K可俯瞰心型鯉魚潭、埔里盆地全景；40K總爬升2200公尺最受歡迎，開放報名2天即額滿；而75K總爬升4100公尺、 104K總爬升5850公尺，跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，橫跨泰雅、賽德克及布農族的領地，其中104K須28小時內完賽，極具挑戰性。

越野賽104K組總爬升5850公尺，限時28小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一。（跑山獸提供／楊靜茹南投傳真）

羅的妻子羅勃．依婉表示，今年越野賽29日登場，開放報名不到一周即額滿，吸引40多國、約1600名跑者參賽，該賽事能眺望壯闊山景、武界雲海，也有部落文化與族人的故事，盼跑者尊重並珍惜這片土地，賽事以「低碳、減塑、還山於山」為核心理念，不提供一次性餐具，堅持不用瓶裝水，以20公升桶裝水補給，也希望跑者感受台灣山林的力量，獲得身心靈平衡。

