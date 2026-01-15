爬台北101遭酸！ 賈永婕反擊「沒水準」 開嗆周玉蔻：酸民一號

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

Netflix《赤手獨攀台北101》24日將播出，台北101董事長賈永婕昨(14)日也曬出一系列登頂照驚呼「腿軟」，引起熱議，也招來不少酸民。對此，賈永婕今(15)日反擊指「公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為」，要那些酸民好好檢討反省，並直接點名資深媒體人周玉蔻是「酸民一號」。

賈永婕表示，謝謝大家昨天給他們的正面誇獎，自己全都收到，大家應該也有點傻眼「這女人真的瘋了吧？」但她其實一直不懂，為什麼一開始有人要這樣罵她？不看好沒關係，但用「花瓶」、「膚淺的藝人」、甚至「小網紅董事長」這種字眼來嘲諷，真的很難聽，難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎？

廣告 廣告

賈永婕痛批，公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為，「好吧，我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省」，喊話這個時代需要的是能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人，直呼「勇者無懼！地表最 high 董事長、地表最強網紅董事長，對我自己說！」

賈永婕透露，昨天婆婆還打電話擔憂地說「我拜託你，只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了⋯⋯」，令她不禁笑回「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦！影片應該看得出來我不會去第二次啦！」

貼文一出，網友紛紛表示「站在那～就聽不到那些膚淺的聲音了，妳是最強的無誤」、「台灣需要讓全世界看見，我們有最認真的101董事長！台灣不需要酸民。」、「賈董真的不是假的！厲害！」、「與自己作戰，打不倒的人最強大。祝妳屹立不搖，永遠順心。台灣需要妳！」、「這世界上總不乏酸民，但那是少數~~在我們這群99.9%的fans心中，你就是"地表最high董事長、地表最強網紅董事長"！繼續勇者無懼！」賈永婕也一一回覆留言，而過去她曾被周玉蔻批「沒格局」，這次直接點名其「酸民一號」。

原始連結







更多華視新聞報導

為直播預熱！賈永婕親自登上101頂端 嗨喊：完成不可能的任務

台北101煙火雨天攪局！賈永婕自嘲「要被叫去立法院？」 小S暖心回應曝光

太子集團子公司藏身台北101 賈永婕無奈「無法調查租戶背景」籲政府監管

