爬好萊塢地標掛滿品牌內衣 席德妮史威尼挨轟恐觸法

席德妮史威尼為好萊塢新一代性感女神。（圖／Getty）

女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）為好萊塢新一代性感女神，片約不斷的她也推出個人內衣品牌，沒想到現在因為一起宣傳事件遭到外界抨擊，甚至可能觸法。

席德妮史威尼近日在社群上傳一段影片，可以看到她和團隊趁夜深人靜時，將她的內衣品牌商品掛滿好萊塢標誌（Hollywood Sign），以宣傳新品牌，最後她興奮地看著身後完成的傑作，畫面掀起熱議。

席德妮史威尼將好萊塢標誌掛滿她的品牌內衣。（圖／翻攝自席德妮史威尼IG）

不過據《TMZ》報導，席德妮史威尼確實有向FilmLA申請並取得拍攝好萊塢標誌的許可，但該許可並不包含觸碰或攀爬標誌，甚至在上頭掛滿商品。

尤其好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce）擁有好萊塢標誌的所有權，該商會明確表示，對此事並不知情，尤其席德妮史威尼還拿來做商業用途，目前已通知她的製作公司，若未事先取得商會批准，不得拍攝該標誌或使用相關影像。另外，席德妮史威尼此舉甚至可能讓她面臨非法侵入及或破壞公物的指控。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導