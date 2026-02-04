爬完101再上《吉米夜現場》 霍諾德說人群比高度嚇人

艾力克斯霍諾德（左）接受ABC電視網《吉米夜現場》的訪問。（Randy Holmes攝／ABC電視網提供）

ABC電視網《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）曾在8年前，當艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成挑戰酋長岩之後，把他找來上節目，所以當他完成了徒手攀爬台北101之後，當然要再把他找回來，而霍諾德本人也透露整個攀爬過程他最怕的階段。

主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）開場就問，真的《赤手攀爬台北101：直播》（Skyscraper Live）沒有其他備案嗎？萬一他摔下去怎麼辦，這直播還能繼續播嗎？霍諾德一臉無辜表示，自己也不知道，Netflix什麼都沒告訴他。

至於為什麼要爬台北101，目前世界排名第11高的建築，接下來是不是該挑戰前10名了？霍諾德笑說，「對，其實節目有一整季共10集的規劃。」接著才說，其實當年台北101落成時，的確是世界第一高樓，加上其他建築物也都勘查過，都不如台北101那麼適合攀爬，「對我來說，這有點介於舒適圈與挑戰之間，不是那麼容易，但我可以辦到。」

至於台北101是否有張貼公告，昭告在大樓裡上班的人，不要打擾霍諾德的行動？他說有一次還在練習時，身上綁著繩索，爬到一半發現大樓辦公室裡有人用不以為然的眼光看著他，他連忙把身後的繩索轉到正面，讓對方看個清楚，「這個人就露出『好吧』的表情給我看。」

艾力克斯霍諾德（右）與主持人吉米金莫（左）。（Randy Holmes攝／ABC電視網提供）

他也解釋為何最後快要攻頂前，雙腳掛在象徵銅錢造型的鐵圈時，為何突然雙手放開，「因為那時候已經快要攻頂，最難的部分已經結束了，所以是該好好享受一下風景，就覺得該好好玩一下。」吉米金莫當場回應，「我真的想不出來，還有什麼比這更無聊的事，對吧？！」「沒有，實際上比看起來還要安全，很好玩！能夠挑戰這棟高樓，就像是完成小時候的夢想，所以的確是該在這片讓人讚嘆的風景之中，小小玩一下。」

霍諾德還提到，大家都注意到他當天攀爬時的各種狀況，其實一路拍下他身影的攝影團隊，比他冒著更多危險，像是懸掛在大樓外、一路從底層拍到89樓的攝影師布雷特羅威爾（Bret Lowell），「那天風很大，他一直被吹到東搖西晃，連我看了都覺得『好可怕』！」吉米金莫說，「沒錯，我告訴我們節目的攝影師，你們不曉得自己有多幸運！」

至於他是否真的異於常人，對於恐懼的反應比較少？霍諾德說其實整個攀爬過程最嚇人的，就是在底層的時候，「因為現場很多人圍觀、很多觀眾，那種感覺很強烈。有點像是現在我坐在攝影棚，參加錄影的觀眾很多，我不知道大家嘻嘻哈哈是因為我笑才跟著笑出來，還是在嘲笑我？」

在完成這次挑戰後，主持人吉米金莫也問他，會不會以後就沒辦法教小孩，不要到處亂爬？「我從來不會因為他們到處亂爬而責怪他們，但身為家長，我的確會一直教導他們。」

因為太喜歡攀岩，霍諾德已經搬到賭城拉斯維加斯居住，這樣方便他可以在內華達州攀岩，「那是一年四季都可以攀岩。」不過他住在賭城，卻沒有去賭場賭博，這樣不是很奇怪嗎？他解釋自己總是開玩笑地說：「我有賭，只是我賭上的，是我的命啊！」

