爬山導遊心跳亂才知有病 醫提醒「這些症狀」恐是心房顫動

【記者黃泓哲／台北報導】馬祖導遊阿盛（化名）平日爬山帶團毫不費力，但近半年他工作時卻常出現心悸、喘不過氣、心跳忽快忽慢的情況。一開始他以為只是累或咖啡喝太多，直到智慧型手錶跳出「心律不整」警示，他才決定就醫，確診為「心房顫動」。台北市立萬芳醫院心臟內科莊再庚醫師指出，許多人初期常誤以為是壓力大或老化現象，容易錯過及早治療的時機。

莊醫師解釋，心房顫動的特徵是心跳「跳得亂」，與運動後的規律心跳不同，患者會感覺胸口像被亂敲鼓般，甚至漏拍或跳拍。若心臟無法有效收縮，血液流動變慢，左心耳容易形成血栓，一旦血栓進入腦部，就可能引發中風。統計顯示，心房顫動患者中風風險明顯高於一般人，但多數人都是在中風後才發現病因。

治療方式依病情可採藥物或介入性治療。考量阿盛活動量大、不想長期吃藥，醫療團隊建議使用新型「脈衝場消融術（PFA）」。此技術利用超短脈衝電場阻斷異常心跳訊號，避免傳統電燒可能波及食道或膈神經的風險。手術時間縮短至約一小時，多數患者隔天即可出院。阿盛術後順利復工，心跳忽快忽慢的症狀已完全消失，爬山帶團更輕鬆。

莊醫師提醒，手術成功不代表永遠不復發，高血壓、肥胖、抽菸、缺乏運動或飲酒過量，都可能增加心房顫動復發風險。民眾若發現心跳異常或收到智慧穿戴裝置警示，應及早就醫檢查，並維持規律生活作息，才能降低中風與生活品質下降的風險。

